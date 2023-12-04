احذر هذا الفعل عند استخدام «الكاتل» الكهربائي.. يعرضك لحروق خطيرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تخلو البيوت من غلاية الشاي الكهربائية الشهيرة بـ«الكاتل»، والتي تسهل على ربات البيوت تحضير الشاي بكل سهولة، لكنهن يجهلن في الوقت ذاته بعض الإرشادات الخاصة به، بل أن هناك عادة يعتاد الكثير فعلها عند استخدام «الكاتل» تعرضهم لخطر الإصابة بالحروق، وتحديدًا حروق الماء المغلي التي لا يجب الاستهانة بها.

تجنب هذه العادة مع الكاتل

يتعامل الناس مع الكاتل أو الغلاية الكهربائية براحة شديدة، ويصبون الماء المغلي منها دون خوف، لكن بحسب موقع «kitchen aid» البريطاني يجب توخي الحذر وصب الماء ببطء لتجنب تناثر الماء المغلي، وذلك لأن الماء المغلي يمكن أن يؤدي إلى نوع من أنواع الحروق الجلدية، التي تسبب تلف في أنسجة الجسم بسبب حرارته الشديدة.

ماذا تفعل إذا تعرضت لحروق الماء المغلي؟

معظم الحروق الصغيرة تشفى من تلقاء نفسها خلال 10 إلى 12 يومًا.

- إذا لم يكن الحرق يحتوي على أي بثور أو جلد متشقق، فإن المرطب البسيط مثل السوربولين هو أفضل علاج.

- دواء لتخفيف الآلام.

- الضمادات.

نصائح عند استخدام الكاتل بشكل آمن

-لا تفرط في ملء الغلاية الخاصة بك.

-انتبه إلى مؤشرات التعبئة القصوى.

- لا تغمر القاعدة أو السلك أو القابس أو جسم الغلاية في الماء أو السوائل الأخرى.

- افصل الكهرباء عن المنافذ عند عدم الاستخدام وقبل التنظيف.

- لا تقم بإضافة أي سوائل أخرى غير الماء داخل الغلايات الكهربائية، ما لم يسمح بذلك دليل المالك الخاص بك.

وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»هناك بعض النصائح الخاصة بغلاية المياه منها ما يلي:

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية.

- اغلي كمية المياه التي تحتاجينها فقط ولا تزيدي في الكمية.

- افصلي فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.