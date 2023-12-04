احذرها.. 4 أطعمة تجنب تناولها معا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم، ويمكن أن يكون السبب وراء ذلك هو تناول بعض الأطعمة معًا، والتي يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض وتؤدي إلى اضطرابات في عملية الهضم، وفقًا لموقع "Health Shots".

- الأطعمة النشوية والبروتين:

يؤدي تناول الأطعمة النشوية مثل الخبز أو البطاطس مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم إلى تباطؤ عملية الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بثقل في المعدة.

- ارتفاع نسبة السكر والدهون:

يساعد الجمع بين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، مثل الحلوى السكرية مع الأطعمة المقلية، إلى ارتفاع الطاقة وهو ما يمكن أن يتسبب في إزعاج لعملية الهضم.

- الفواكه ومنتجات الألبان

إن خلط الفواكه، وخاصة الحمضيات مثل البرتقال أو الأناناس، مع منتجات الألبان يمكن أن يؤثر على عملية الهضم، ما يؤدي إلى الانتفاخ أو الإمساك.

- الحمضيات والكافيين:

يمكن لحموضة الحمضيات أن تعزز تأثيرات الكافيين، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض ومشاكل في الجهاز الهضمي.

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