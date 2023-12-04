7 فواكه سحرية تساعدك على إنقاص الوزن.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى كثير من الأشخاص إلى التخلص من دهون البطن والكيلو جرامات الزائدة، وهناك العديد من أنواع الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن، نظرًا لاحتوائها على خصائص معينة تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، وفقًا لما ورد في موقع "Health".

- التفاح

يحتوي التفاح على كمية كبيرة من الألياف، والتي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الشهية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

- الأفوكادو

بالرغم من ارتفاع محتوى الأفوكادو من الدهون، إلا أن هذه الدهون صحية وجيدة للقلب، كما أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن.

- التوت

يعد التوت من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية والسكر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

- الكرز

يحتوي الكرز على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب، كما أنه يساعد على النوم الصحي، والذي يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن.

- التمر

على الرغم من أن التمر يحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أنه لا يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله باعتدال، كما أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن.

- الجريب فروت

يحتوي على فيتامين C والماء وقليل من السعرات الحرارية والسكر.

- الكيوي

نظرًا لأنه غني بكمية وفيرة من الألياف وفيتامين C والمعادن، كما أنه يساعد على النوم الصحي.

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