علامتان في عينيك تنذران بالإصابة بتليف الكبد- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تليف الكبد هو حالة خطيرة تؤدي إلى تلف دائم في الكبد، وفي مراحله المبكرة، لا تظهر أي أعراض، ومع ذلك، مع تقدم المرض، تبدأ في ملاحظة بعض التغييرات في عينيك.

فيما يلي، نذكر لكم علامتين تظهران في العينين تشير إلى الإصابة بتليف الكبد، وفقًا لما ورد في موقع " hHindustantimes، و"Mayo clinic".

- خطوط بيضاء حول العينين:

ظهور خطوط بيضاء حول العينين، أو ما يسمى بـالسرطان الأصفر، علامة يتجاهلها كثيرون تدل على الإصابة بتليف الكبد.

لذا، إذا لاحظت خطوطاً بيضاء حول عينيك، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورًا، لتلقي العلاج المناسب.

- اصفرار العيون "اليرقان":

حالة طبية تتسبب في تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر، وينجم عن ارتفاع مستويات البيليروبين، وهو مادة يصنعها الكبد أكثر عندما يكون ملتهبا أو تالفا.

ومع تطور المرض، تظهر بعض العلامات الأخرى، وتشمل:

الإرهاق.

سهولة الكدمات.

فقدان الشهية.

الغثيان.

تورُّم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين (يُسمى الوذمة).

نقص الوزن.

حكة الجلد.

تراكم السوائل في البطن.

ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد.

احمرار راحتي اليدين.

شحوب لون الأظافر.

تعجّر الأظافر.

بالنسبة للنساء، عدم انتظام الدورة الشهرية.

فقدان الدافع الجنسي أو انكماش الخصية لدى الرجال.

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