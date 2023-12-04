الامارات | أعراض نقص فيتامين ب 12 .. انتبهوا إلى 3 علامات تحذيرية تظهر في الفم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعراض نقص فيتامين ب12 متنوعة، ويمكن أن يكون فمك من أولى المناطق التي تنبهك إلى نقص فيتامين B12 الذي يتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة أو متوفر كمكمل غذائي يمكن الحصول عليه بوصفه طبية بعد استشارة الطبيب في حال أظهرت الفحوصات أن الشخص يعاني نقصاً في هذا النوع من الفيتامين المهم جدا للجهاز العصبي والحفاظ على صحة خلايا الدم.

أعراض نقص فيتامين B12

وفق تقرير نشرته "المجلة الطبية البريطانية"، فإن أشهر أعراض نقص فيتامين ب 12، هي:

مشاكل في الذاكرة والإدراك.

الصداع (خاصة الصداع النصفي).

الأرق والقلق.

تقلب المزاج والاكتئاب.

الشعور بالوخز والخدر.

آلام الأعصاب والمفاصل.

ضعف التوازن والشعور بالدوخة.

طنين الأذن.

ضعف حاستي الشم والتذوق.

فقدان الوزن.

التهابات ومشكلات المسالك البولية.

وفضلاً عن الأعراض السابقة فإن هناك أعراض واضحة لنقص فيتامين B12 تظهر في الفم، وهي:

1. التهاب اللسان

قد يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تورم أو التهاب اللسان وتغيير لونه وملمسه، ويمكن أن يجعل التحدث أو الأكل أو البلع أمر صعب بالنسبة لمن يعاني من نقص هذا الفيتامين.

2. ضعف التذوق

يعد ضعف التذوق من العلامات التحذيرية الأولى لنقص فيتامين ب 12 في الفم، حيث قد يتسبب التهاب اللسان في اختفاء النتوءات الصغيرة الموجودة على سطح اللسان والتي تحتوي على مستشعرات صغيرة أو ما يطلق عليه "براعم التذوق"، والتي تلعب دوراً أساسياً في تذوق الطعام.

3. التهاب الفم

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في التهاب أو وجود قرحة داخل الفم، أو حتى في اللثة أو الشفاة، وعادة ما تكون عبارة عن تقرحات مستديرة أو بيضاوية ذات حدود حمراء ملتهبة.