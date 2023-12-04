مشروبان شائعان خطر على الدماغ- هذا ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الإفطار الصحي ضروري لصحة الدماغ، فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم، ويوفر للدماغ العناصر الغذائية التي يحتاجها للعمل بشكل صحيح.

ومع ذلك، هناك بعض المشروبات الشائعة التي يتناولها كثيرون تضر بصحة الدماغ، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أوضح الدكتور البريطاني دانيال أمين، أخصائي اضطرابات الدماغ: "أن هذين المشروبين الشائعين يمكن أن يدمرا دماغك، وهما القهوة وعصير الفاكهة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال أمين: "تسبب عصائر الفاكهة الالتهابات، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتآكل الأوعية الدموية، ومن ثم، انخفاض ​​تدفق الدم إلى دماغك".

وتابع: "كما يٌزيد خطر إصابتك بمرض السكري والسمنة".

قال الطبيب: "القهوة أيضًا من المشروبات التي تحد من تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 30 %، كما يسبب تناولها الإدمان بسهولة، لذا يجب تناولها باعتدال دون إفراط".

وتابع: "يمنع الكافيين الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تجعلك تشعر بالتعب والنعاس".

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