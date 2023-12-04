سرطان البنكرياس.. احذر هذه الأعراض تكشف الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس هو أحد أكثر أنواع السرطانات فتكاً في العالم، ويُصعب تشخيصه في المراحل المبكرة، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بهذا المرض، بما في ذلك تغيرات في البراز.

وقالت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في أوليو لوسو: "يمكن ملاحظة سرطان البنكرياس من خلال البراز".

وتابعت: "إذا كان هناك ورم في البنكرياس، فقد يمنع هذه الإنزيمات من الوصول إلى الأمعاء، هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في البراز، ما يجعله يبدو شاحبا وذا رائحة كريهة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضافت: "تسبب هذه الحالة انخفاضًا في إطلاق إنزيمات البنكرياس، ما يؤدي إلى انهيار الدهون بشكل غير مناسب".

وتضيف جمعية السرطان الأمريكية أن البراز ذو اللون الفاتح أو الدهني ينجم عن مشاكل البيليروبين، وهو صبغة صفراء تُنْتَج أثناء الانهيار الطبيعي لخلايا الدم الحمراء.

وتسبب هذه الصبغة تغير لون البراز إلى اللون البني.

ومع ذلك، إذا اُنْسُدَّت القناة الصفراوية، يتغير لون البراز إلى اللون الرمادي الفاتح.

وتحذر الجمعية: "أيضًا، إذا لم تتمكن إنزيمات الصفراء والبنكرياس من الوصول إلى الأمعاء للمساعدة على تحطيم الدهون، فقد يصبح البراز دهنيًا وقد يطفو في المرحاض".

وأضاف واسرمان: "في بعض الحالات، يسبب سرطان البنكرياس الإمساك، هذا لأن الورم يمكن أن يبطئ عملية الهضم، ما يجعل البراز جافًا ويُصعب تمريره".

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن، هناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان البنكرياس، وتشمل:

تحول بياض عينيك أو بشرتك إلى اللون الأصفر (اليرقان).

فقدان الشهية.

فقدان الوزن دون مبرر.

الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة.

ارتفاع درجة الحرارة.

لذا، إذا واجهت أي من هذه الأعراض المذكورة أعلاه، عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا.

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