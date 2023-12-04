أعراض تحذيرية من الجسم تشير إلى نوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يصدر الجسم العديد من العلامات التحذيرية التي يمكنها أن تكشف عن التعرض لنوبة قلبية أو مشكلة في الأوعية الدموية، بعيدًا عن ألم الصدر.

لذا في هذا الصدد سوف نتعرف على الأعراض التي تظهر على الجسم كعلامة تحذيرية وتكشف عن مشكلة صحية بالقلب، وذلك وفقًا لما ذكره heartfoundation، مؤسسة القلب الوطنية في أستراليا.

تورم القدمين

غالبًا ما تكشف القدمين عن وجود مشكلة صحية في القلب، ومن أبرزها الإصابة بتورم بهم، والتي تشير إلى الإصابة بقصور في عضلة القلب، وعادة ما يرتبط ذلك بانخفاض في حركة الدورة الدموية التي تصل إلى الأطراف السفلية، وبالتالي تتراكم السوائل في القدمين.

الشخير

يتعامل العديد من الأشخاص مع الشخير على أنه أمر طبيعي ولا يحتاج إلى القلق، ولكنه ينذر بأمر خطير، ومنه انقطاع التنفس خلال النوم التي تعتبر أحد الأسباب الأساسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن أبرزها الإصابة بقصور عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني.

الدوار

يعاني الكثير من الأشخاص من الدوار ولكن يجب القلق عندما يكون مصحوب بضيق التنفس، حيث يكشف عن الإصابة بالرجفان الأذيني، مما ينتج عنه عدم انتظام في ضربات القلب.

السعال

يتعامل الأشخاص مع السعال على أنه علامة على الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ولكن عندما تكون مستمرة يمكنها أن تشير إلى الإصابة بقصور في عضلة القلب، وغالبًا ما يعود السبب إلى تراكم السوائل في الرئتين، ويظهر السعال مصحوب ببلغم باللون الأبيض أو الأحمر.

ألم الأسنان

لا تسبب أمراض القلب ألمًا في الصدر فقط، بل تؤدي أيضًا إلى الشعور بآلام مزعجة في الفك والأسنان خاصةً عند السيدات.

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