تخفض الكوليسترول.. 6 فوائد غير متوقعة لـ"البصارة" - و 3 فئات ممنوعة من تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البصارة من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر والعديد من البلدان العربية، وتتميز بمذاقها المميز واللذيذ لما تحتوي عليه من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية، أن طبق البصارة من الأكلات الشعبية الشهيرة الموجودة في مصر، وخصوصًا في فصل الشتاء، لأنها تساعد على تدفئة الجسم، وتقدم كحساء، وتتكون من الفول والثوم والبصل والبقدونس، والكمون، لذا تحمي الجسم من الأمراض.

وأضاف استشاري التغذية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البصارة لها العديد من الفوائد الصحية وتشمل ما يلي:

1- تقي من السرطان:

تحتوي البصارة على مكونات مضادات الأكسدة، وغيرها من العناصر الأخرى التي تحمي الجسم من السرطان، لذا تقلل من خطر الإصابة.

2- تنظم حركة الأمعاء: تحتوي على الألياف، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك.

3- تخفض الكوليسترول: البصارة غنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

4- تحمي القلب: طبق البصارة غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، وكليهما مفيدان لصحة القلب.

5- يعزز المناعة: البصارة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجذور الحرة، بالإضافة للحديد والكالسيوم، وفيتامين سي.

6- خفض ضغط الدم.

بالإضافة للعديد من الفوائد مثل:

- إنقاص الوزن.

- بديل للبروتين.

- الشعور بالدفء في الشتاء.

وهناك 3 فئات ممنوعة من تناول البصارة

1- مرضى الكلى: لأنها غنية بالبوتاسيوم، والتي يكون خطيراً على صحًة الكلى.

2- مرضى النقرس: لأنها تزيد من حمض اليوريك في الدم والذي يسبب النقرس.

3- مرضى القولون العصبي: يمكن أن يؤدي زيادة البقوليات الموجودة بها إلى تفاقم أعراض القولون مثل الانتفاخ والإمساك، والإسهال.

ورغم فوائد البصارة، نصح بالاعتدال في تناول طبق البصارة منعًا للتعرض لأي أثار جانبية.

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