احذر.. علامات تنذر أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تخبرك بوجود مشكلات في الشرايين، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا عليك الانتباه فور ملاحظة أي شيء جديد عليك، منعًا للتعرض لأمراض صحية وخيمًة.

ووفقًا لما جاء في موقعي "ويب ميد"، "eatthis" سنعرض في التقرير التالي أبرز العلامات التي تشير لإحتمالية انسداد الشرايين بالدهون والكوليسترول.

وتتمثل في ما يلي:

عسر الهضم: يتوقع البعض منا أن عسر الهضم يحدث نتيجة ارتداد الحمض المعدي، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، ولكن هذا الشعور يمكن أن يكون علامة على التعرض لنوبة قلبية وخصوصًا لدى النساء، ويكون ذلك نتيجة عدم تدفق الدم بالشرايين، ما يجعل القلب يضخ بشكل أكبر.

ألم الصدر : يكون ألم الصد إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لحدوث الذبحة الصدرية، وانسداد الشرايين، نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، ما يضغط على الصدر، أو الذراعين، أو الفك، والوجه.

التعب طوال الوقت: الشعور بالإرهاق طوال الوقت، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، يمكن أن يكون علامة على تراكم الدهون على الشرايين، ما يجعل قلبك لا يعمل بكفاءة عالية لعدم الحصول على القدر الكافي من الأكسجين.

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم، يعد إحدى علامات تراكم الدهون في الشرايين، ومن العوامل المؤثرة بشكل كبير على انسداد الشرايين.

ضعف الساقين: إذا شعرت بضعف في الساقين قد يكون ذلك علامة على أن شرايينك مغطاة بالدهون، ما يضعف سريان الدم بها وحدوث مشكلات صحية خطيرة.

إذا كنت تعاني من تلك الأعراض عليك تغير نمط حياتك، واستشارة طبيبك المختص، واتباع ما يلي

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

التقليل من تناول الدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام بشكل يومي.

الحفاظ على وزنك صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الابتعاد عن التوتر وضغوطات الحياة.

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