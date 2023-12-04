ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت "البلح الأسود بالسمن البلدي" والبيض.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البلح الأسود والسمن البلدي بالبيض طبق مصري شهير، منذ القدم، وهو من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الدهنية، والسكريات، والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لنمو الجسم، والحماية من الأمراض.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، البلح الأسود بالسمن البلدي، والبيض، من الأطعمة الشعبية، المعروفة في مصر، ويتميز هذا المزيج بالعديد من الفوائد الصحية ومن أبرزها إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم.

وأشارت إلى أن هذا المزيج مكون من عديد العناصر والمعادن والفيتامينات الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم، والبروتينات، والسكريات والألياف ومضادات الأكسدة.

ومن أبرز فوائد هذا الطبق:

1- إمداد الجسم بالطاقة، لأنه البلح يحتوي على نسبة من السكريات المفيدة لصحة الجسم، لبداية اليوم بحيوية ونشاط.

2- تقليل خطر الإصابة بالإمساك لأن السمن البلدي يحتوي على دهون صحية تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

3- الوقاية من الهشاشة: يحتوي البيض على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو من أهم المعادن التي تحافظ على صحًة الأسنان والعظام.

4- تقليل تساقط الشعر: البيض يحتوي على البروتين الذي يعزز صحًة الشعر والبشرة.

كما أن السمن البلدي مصدر جيد لبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين D، وفيتامين E، بالإضافة للكالسيوم والحديد.

وأكدت على أن البلح الأسود له فوائد خاصًة، مثل مضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، والسكريات، وبعض المعادن مثل فيتامين ب، وسي، والزنك والحديد.

وقدمت عدة نصائح منعًا للتعرض لبعض المشكلات الصحية، قائلًة: "يجب عدم الإفراط في تناول هذا الطبق صباحًا تجنبًا للإصابة بأمراض القلب، أو زيادة الوزن لما يحتوي عليه من سعرات حرارية عالية، ملفتًة إلى اتباع نظام غذائي متكامل بجانب هذا الطبق مثل إضافة بعض الخضروات ضمن النظام.

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