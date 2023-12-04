أنواع مسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا.. وتحذير خطير من دواء للحلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فصل الشتاء تتخوف الأمهات على صحة أبنائهن بسبب نزلات البرد الشائعة الناتجة عن حالات الطقس، وهو ما يجعلهن يعطونهم أي مسكنات لعلاج نزلات البرد، ظنًا منهن أنها تساعد في تخفيف الأعراض وتقي من التدهور الشديد، ولكن توجد مسكنات غير فعالة ولا يجب تناولها نهائيًا، وإليكِ بعض العلاجات لنزلة البرد نقدمها لكم من خلال «هُن» للحفاظ على صحتك وصحة أطفالك.

مسكنات ممنوعة في حالات الإنفلونزا

أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، لـ«هُن»، أن علاجات البرد شائعة تمامًا مثل حدوث نزلات البرد، والأمهات تعطي أبناءهن مسكنات دون الرجوع للطبيب مع أنه هناك أنواع يجب تجنبها: «مسكنات كتير خطيرة على الصحة زي العقاقير التي تحتوي مادتي ديكلو فينا، إيبو بروفين، هذه الأصناف ممنوعة مع حالات الإنفلونزا خاصةً الفيروس المخلوى التنفسي وفيروس كورونا، قد تسبب آثارًا جانبية».

مسكنات تقوية المناعة

تتسبب هذه المسكنات في تنشيط الفيروس خلال تلك الفترة، وخفض نشاط الجهاز المناعي، ولا تناسب الجميع من يعانون مشاكل الربو، ولا تفيد في مقاومة فيروسات البرد، وربما تكون مهددة لحياة الأطفال، وأضاف «عز العرب»، أن تلك المسكنات من يتناولها يصبح أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات: «استبدال العقاقير بمجموعة أدوية باراسيتامول، فهي ليس لديها أي تأثير على الجهاز المناعي».

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تقوية المناعة بدلًا من تناول المسكنات

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب الابتعاد عن تعاطي أي عقاقير إلا بعد إشراف الطبيب المختص، وتحذير من تناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام أقراص استحلاب، مع الاهتمام ببعض الإرشادات التالية:

- يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة في تخفيف التهاب الحلق.

- تناول الماء والسوائل باستمرار.

- تناول العصير أو مزيج الليمون والعسل بالماء الدافئ.

- لتخفيف الاحتقان والوقاية من الجفاف تجنب تناول القهوة والمشروبات الغازية.

وبالنسبة إلى الأطفال

- يوصي باستخدام قطرات من المحلول الملحي.

- توخي الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين.

- يجب قراءة ملصقات أدوية البرد التي تتناولها للتأكد من عدم تناولك أيًا منها بإفراط، وأكد أنه لا تتناول الأدوية إلا وفق تعليمات الطبيب.