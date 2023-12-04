ما سبب الأصوات التي تصدرها معدتك؟- اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أصوات البطن هي أصوات طبيعية تحدث في الجهاز الهضمي، وتنتج عن حركة الأمعاء وتقلصات العضلات التي تساعد على هضم الطعام.

في كثير من الحالات، أصوات البطن لا تدعو للقلق، ومع ذلك، يمكن أن تكون علامة على مشكلة طبية، وفقًا لما ورد في موقع "Verywellhealth".

- الإسهال

تصدر المعدة أصواتًا عندما تُصاب بالإسهال، نظرًا لوجود كمية متزايدة من السوائل والغازات في الأمعاء.

- عدم تحمل الطعام

تشير أصوات المعدة أيضًا إلى عدم تحمل الطعام، مثل عدم تحمل اللاكتوز، وقد تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الإسهال وآلام البطن وانتفاخ البطن.

- العدوى

تسبب عدوى الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والأمعاء، آلامًا في البطن وانتفاخًا، وتؤدي هذه الأعراض إلى زيادة حركة الأمعاء وتقلصات العضلات، ما يسبب زيادة أصوات المعدة.

- مرض الاضطرابات الهضمية

يعاني الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، من أصوات البطن بالإضافة إلى أعراض أخرى، مثل الغثيان والإسهال وآلام المعدة والانتفاخ.

- القولون العصبي

تؤدي متلازمة القولون العصبي إلى أصوات بطن أكثر وضوحًا، خاصةً بعد تناول الطعام، ويرجع ذلك إلى أن حركة الأمعاء وتقلصات العضلات التي تساعد على هضم الطعام تكون أكثر نشاطًا عند المرضى.

- انسداد الأمعاء

هو حالة طبية خطيرة تمنع الطعام من المرور عبر الأمعاء، ويسبب انسداد الأمعاء أصواتًا عالية جدًا في الأمعاء مصحوبًة بآلام شديدة في البطن، وغثيان، وقيء، وعدم القدرة على إخراج الغازات من فتحة الشرج، وشعور عام بعدم الراحة.

- نصائح للحد من أصوات المعدة:

1. تجنب المشروبات الغازية.

2. الامتناع من تناول الأطعمة المسببة للغازات، بما في ذلك الفاصوليا، البروكلي، الملفوف، تؤدي إلى قرقرة المعدة والغازات.

3. التقليل من تناول السكريات، وخاصة الفركتوز والسوربيتول الموجود في الفواكه ويستخدم كمحليات صناعية.

4. التقليل من استهلاك الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والطماطم والقهوة.

5. شرب كمية كافية من الماء.

6. تناول الطعام ببطء.

7. تجنب الإفراط في تناول الطعام.

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