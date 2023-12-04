حسام موافي يكشف هذا ما يحدث لجسمك عند الإصابة بـ جرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة لدى العديد من الأشخاص، ويصاب الكثير بالعدوى نتيجة تناول الأطعمة الملوثة وخاصًة التي تكون من الشارع.

ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة كلية الطب قصر العيني، أن جرثومة المعدة تؤثر على صحة الجسم بطرق مختلفة، ومن أخطرها الإصابة بضيق التنفس، وغالبًا ما تبدأ بسرعة التنفس وحدوث خلل في ضربات القلب.

وأوضح موافي، خلال برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن المدخنين ويعانون من جرثومة المعدة، أكثر عرضة لخطر ضيق التنفس، وغالبًا ما يحدث الأمر بسبب ضعف جهاز المناعة وعدم القدرة على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

ووفقًا لما ذكره موقع Mayoclinic، إليك أعراض جرثومة المعدة.

1- ألم في البطن تزداد شدته عند تناول الطعام.

2- غثيان المعدة.

3- فقدان الشهية.

4- انتفاخ المعدة.

5- التجشؤ المتكرر.

6- غازات البطن.

7- فقدان الوزن غير المبرر.

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