موظف أمن يغتصب جثة سيدة في مشرحة مستشفى بأمريكا.. هذا ما حدث له



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقي القبض على حارس أمن مستشفى في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة الجنس مع جثة امرأة تبلغ من العمر 79 عاما داخل مشرحة في ولاية أريزونا.

ووقع الحادث داخل مشرحة المركز الطبي بجامعة بانر في فينيكس، ويعمل"راندال بيرد" حارس أمن هناك.

ووجهت إلى البالغ من العمر 64 عاما عدة تهم بعد أن بدأت الشرطة التحقيق، وفق ما أورد موقع "ndtv".

وعندما وصلت جثة المرأة إلى المشرحة كان راندال بيرد مسؤولاً عن نقل الجثث إلى المشرحة ووضعها في الثلاجة، ومع ذلك، ذكرت وثائق المحكمة أن الشهود رائه يوم الحادث وكانت ملابسه غير منظمة وكان يتعرق بغزارة ويتصرف بعصبية شديدة.

وقالت السلطات إنه أثناء دخول الشهود إلى المشرحة، حاول بيرد فورا تغطية جثة الضحية، ثم ادعى أنه تعرض لنوبة طبية وأغمي عليه وأمسك بجثة الضحية عندما سقط على الأرض.

وبحسب وثائق المحكمة، أصر الرجل على أن كيس الجثة تمزق، لكن زملاءه في العمل لم يصدقوه وأبلغوا المشرفين عليه.

وحققت الشرطة مع بيرد بعد ثلاثة أيام من الحادث، وادعى مجددا أنه تعرض لنوبة طبية ولم يتذكر ما حدث، لكن المحققين قرروا أن الحمض النووي الخاص به وجد في مكان الحادث، وعثر على إصابات بجثة المرأة.

واحتجزت الشرطة بيرد ووجهت له 5 جرائم ضد امرأة متوفية، وأكدت المستشفى أنه تم فصله من وظيفته.