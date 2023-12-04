4 علامات تظهر على وجهك تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يسبب ارتفاع الكوليسترول عديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن يؤثر ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي أيضًا على الجلد، حيث يؤدي إلى ظهور علامات مميزة على الوجه.

وهناك 4 علامات رئيسية لارتفاع الكوليسترول على الوجه، وفقًا لما جاء في موقع "India".

1. تغيرات في لون الجلد

ارتفاع الكوليسترول يتسبب في ظهور تغيرات على لون بشرتك، مثل تحولها إلى اللون الداكن قليلاً، أو ظهور بثور صغيرة حول العينين.

لذا، إذا لاحظت أيًا من هذه التغيرات، عليك استشارة الطبيب فورًا.

2. حكة في الوجه

احذر الحكة المفرطة للوجه والاحمرار، هذه علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول عن المعدل الطبيعي.

3. حب الشباب

يؤدي تطور أعراض الكوليسترول، إلى ظهور بثور صغيرة على الوجه باللون الأحمر، خاصة حول العينين والأنف.

4. الطفح الجلدي

يسبب الكوليسترول المرتفع تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انسدادها، ومن ثم، لا يحصل الجلد على ما يكفي من الدم والأكسجين، ما يسبب ظهور الطفح الجلدي.

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