الامارات | امرأة فيتنامية تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 50 عاما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزعم امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 75 عامًا أنها لم تأكل أي طعام صلب منذ 50 عامًا، وبدلاً من ذلك تعيش فقط على الماء والمشروبات الغازية السكرية.

وتبدو بوي ثي لوي، من بلدة لوك نينه، في مقاطعة كوانغ بينه في فيتنام، في حالة جيدة بالنسبة لعمرها، الأمر الذي يجعل نظامها الغذائي أكثر إثارة للدهشة. وتصر المرأة المسنة على أنها تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ نصف قرن وأنها لا تشتهي الأطعمة الصلبة أبدا.

ووفقا لموقع "أوديتي " بدأ كل شيء في عام 1963 عندما أصيبت المرأة بصاعقة بينما كانت هي ونساء أخريات يتسلقن الجبل لعلاج الجنود المصابين خلال الحرب.

وفقدت بوي الوعي، وعلى الرغم من أنها نجت، إلا أنها لم تعد كما كانت بعد ذلك. لم تأكل أي شيء لعدة أيام بعد أن عادت إلى رشدها، لذلك بدأ أصدقاؤها في إعطائها الماء المحلى. وبعد سنوات قليلة من حادثة الصاعقة، واصلت بوي ثي لوي تناول بعض الأطعمة الصلبة، وخاصة الفواكه، تحت تأثير عائلتها وأصدقاؤها، لكنها تعترف أنها لم تشعر أبدًا بالحاجة إلى مثل هذه الأطعمة. وفي عام 1970، قررت تجنب الأطعمة الصلبة إلى الأبد، واعتمدت فقط على الماء والمشروبات الغازية لقوتها، حيث يمكن رؤية ثلاجتها الممتلئة بزجاجات المياه والمشروبات الغازية السكرية.

وتدعي المرأة البالغة من العمر 75 عامًا أن رائحة الطعام وحدها تكفي لإثارة الغثيان بالنسبة لديها، على الرغم من أنها كانت تطبخ دائمًا لأطفالها أثناء نموهم، إلا أنها لم تأكل أبدًا طبخها الخاص. والآن بعد أن كبر أطفالها وانتقلوا للعيش خارج المنزل، أصبح مطبخها يتراكم عليه الغبار. ومن المثير للاهتمام أنه بسبب نظامها الغذائي الغريب، لم تتمكن أبدًا من إرضاع أطفالها، وكان عليها أن تطلب الحليب من الآخرين. ووفقا لأطباء قسم التغذية في مستشفى الصداقة الفيتنامية الكوبية في دونغ هوي، فإن المشروبات الغازية السكرية تساعد على تجديد طاقة الجسم بسرعة في أوقات الحاجة ودعم عمل الجهاز الهضمي في الجسم. ومع ذلك، فإنهم يؤكدون أن المشروبات الغازية يمكن أن تكون خطرة على صحة الإنسان ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.