مكون في البيت بـ2 جنيه يخلصك من قشرة الشعر نهائيًا.. ما هو؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر قشرة الشعر من الأمور المزعجة للجميع، لما تسببه من حكة شديدة يمكنها ان تسبب جروح احيانًا، وتزيد مشاكل قشرة الشعر مع دخول الشتاء بسبب الطقس الجاف والبارد، الذي يفقد فروة الرأس الرطوبة بشكل أسرع، وهذا يؤدي إلى تشقق الجلد حيث يتم دفع خلايا الجلد الميتة إلى الخارج على شكل رقائق، وتكون قشور فروة الرأس الجافة أصغر حجمًا، بينما يمكن أن تكون القشرة العادية أكبر حجمًا وذات لون أصفر أكثر قليلًا، وفي الحالتين تعرف على مكون سحري بـ2 جنيه يخلصك منها في وقت قصير.

مكون في البيت يخلصك من قشرة الشعر

بحسب موقع «stylecraze» المتخصص، يمكن التخلص من قشرة الشعر بالملح الذي لا يتعدى سعره الـ2 جنيه، وجرب الوصفة التالية التي تحتاج فيها 3 ملاعق كبيرة ملح، كوب ماء فقط.

طريقة استخدام الوصفة:

-قم بتسخين الماء في وعاء وإضافة الملح إليه.

-بمجرد أن يذوب الملح، أطفئ النار واترك المحلول يبرد.

- اشطفي شعرك بالمحلول الملحي، ثم دلكي فروة رأسك لمدة 5 دقائق تقريبًا.

-اشطفي المحلول من شعرك واستمري في غسل شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات.

-ثم ضعي البلسم من منتصف الطول إلى أطراف شعرك.

-تجنب ملامسة فروة رأسك لمنع تراكم المنتج.

-قم بتجربة الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

-إن تدليك الشعرك بالمحلول الملحي يساعد على تفكيك القشور والجلد الميت بينما يمتص أيضًا كل الزيوت والشحوم الموجودة في شعرك.

وصفة أخرى بالملح والشامبو

وصفة أخرى بنفس المكون البسيط، فقط تحتاج لـ1/2 ملعقة كبيرة ملح عادي أو ملح الهيمالايا، زيت شجرة الشاي، وملعقة كبيرة شامبو ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

طريقة التحضير:

-أضف 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي والملح إلى الشامبو وحركه حتى تحصل على خليط متجانس جيدًا.

-اغسل شعرك بالماء الدافئ واستخدمي خليط التنظيف كما تفعلين مع الشامبو العادي.

-قم بتدليك فروة رأسك بحركات دائرية بأطراف أصابعك للتخلص من القشور والتراكمات.

-بعد تدليك فروة رأسك لبضع دقائق، اغسلي شعرك بالماء البارد.

-ضع البلسم من منتصف الطول إلى أطراف شعرك، وتجنب أي اتصال مع فروة رأسك لمنع تراكم المنتج واستخدمة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.

-يساعد الملح الموجود في الشامبو على تقشير فروة رأسك مع موازنة إنتاج الزيت.

-يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا والمضادة للميكروبات لزيت شجرة الشاي في تقليل الحكة وأعراض القشرة الأخرى، فهو يساعد على امتصاص الأوساخ والأوساخ من فروة رأسك بينما يخفف الجلد الميت ويزيله.

وصفة طبية للتخلص من قشرة الشعر والتساقط

وخلال حديثها لـ«هُن» قالت الدكتور إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية الطب، إن الوصفات التي تحتوي على محلول ملحي أو ملح يمكن أن تأتي بنتيجة مع بعض الناس، لكن بشكل طبي يمكن استخدام Krella lotion وهو محلول يدلك به فروة الراس مرة واحدة يوميًا لمدة شهرين وStrong vill hair lotion محلول يدلك به فروة الراس مرة واحدة يوميا لمدة 6 شهور وBloomvill tab قرص يوميا لمدة 3 شهور، لكن معهم يجب الاهتمام بالصحة النفسية لأنها عامل مهم.