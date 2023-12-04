السر وراء شخصية أشرف عبدالغفور الجادة دائما.. كشف السبب قبل وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يظهر دائمًا بملامح جادة لا يبتسم إلا في مرات قليلة، هكذا كان الفنان أشرف عبد الغفور قبل وفاته، وهو ما ذكرته ابنته ريهام عبدالغفور للإعلامية نجوى إبراهيم في أحد اللقاءات التليفزيونية، ليعترف أنه ليس كذلك في حياته وبيته، وعلى عكس ما يبدو من جدية شخصيته هو أب مرح يحب مداعبة أطفاله، وروى السر وراء ظن الناس عنه أنه لا يبتسم.

السبب وراء ملامحه الجادة

منذ قرابة العام تقريبًا كان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ضيفًا في «بيت العيلة» الذي تقدمه الإعلامية نجوى إبراهيم، ليتحدث عن حياته في البيت، وكيف تسيطر خفة الظل و«الهزار» في المنزل على عكس ما يبدو عليه من ملامح جادة، إذ قالت ابنته ريهام عبد الغفور: «إحنا عيلة خداعة بابا مش جد أوي زي ما يبان عليه، وأنا مش هادية أوي زي ما يبان عليا، بيقول نكت»، وعندما سُئل عن قدرته على إلقاء النكات قال: «أحيانا بقول نكت ليه لا بتذوقها وأضحك عليها، لكن مقدرش أحفظها ولا عندي ملكة إني أقولها».

وخلال اللقاء، أفصح «عبد الغفور» عن السبب وراء اعتقاد الناس بأنه شخصية جادة، لا يبتسم كثيرًا، وهو عكس ذلك قائلًا: «طبيعة الأعمال اللي اشتغلتها التراثية والدينية وأنا بستطعمها جدًا، خلى الناس تاخدني بالشكل إني جد، خاصًة الشق التاريخي والديني واللغة العربية الفصحى خلى شكلي يبقى جد جدًا، لكن أنا عملت أدوار كوميدي على المسرح كتير يمكن مظهرتش على التليفزيون، لكن كانت الكوميديا تحتمل الشكل يبقى جاد والموقف هو اللي يخلق الكوميديا مش اللي بتكون من لفظ أو إيمائه».

إشادة وحب لابنته وزوجته

لم تنسَ الإعلامية نجوى إبراهيم أن تسأله عن دوره كأب، وكيف يتعامل مع حبيبة قلبه ريهام، قائلة: «الجمال ده فيه منه» بالإشارة إلى ريهام عبدالغفور، ليجيب عليها الراحل أشرف عبد الغفور قائلًا: «الجمال دا في منه في البيت، أمها كانت ملكة جمال في سنة من السنوات انتخبت ملكة جمال القطن، ريهام هي الصغيرة أختها ريم وتامر الأكبر».