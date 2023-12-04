"يحدث في المساء".. الشعور بهذا الألم يكشف الإصابة بتجلط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أحيانًا تشعر بألم أو وخز في الساقين، وتظن أنه مجرد ألم عادي أو تعب، ولكن في بعض الحالات، يكون علامة على مشكلة طبية خطيرة، مثل تجلط الدم.

تجلط الدم هو حالة تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد أو الشريان، وتحدث في أي مكان في الجسم، ولكن غالبًا ما تحدث في الساقين.

وهناك علامة تحذيرية تحدث في المساء تكشف الإصابة بهذا المرض، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يحدث تجلط الدم عندما تتجمع الصفائح الدموية والخلايا الأخرى في الوريد، ما يشكل جلطة دموية.

ويسبب عدة مضاعفات، أبرزها تلف الصمامات الموجودة في الأوردة، ما يؤدي إلى تدفق الدم إلى الخلف، ما يتسبب في تفاقم أعراض القصور الوريدي المزمن.

ويحدث القصور الوريدي المزمن عندما لا تعمل الصمامات الموجودة في أوردة الساقين بشكل صحيح.

ويقول الطبيب الأمريكي أشيش بال، أخصائي أمراض القلب والأوردة: "إن تجلط الأوردة العميقة تسبب أكثر من 70 % من حالات متلازمة تململ الساق".

ويوضح مركز الدوالي البريطاني أن العديد من أعراض متلازمة تململ الساقين تشبه أعراض الدوالي، وتشمل تورم الساقين الذي يمكن تخفيفه بالتدليك، ورغبة مُلحة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك الساقين، فضلا عن، إحساس غير سار في القدمين والساقين والفخذين.

توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الألم يحدث ويزداد سوءًا في المساء.

وتابعت، تميل جلطات الدم لتخثر الأوردة العميقة إلى التطور في أسفل الساق أو الفخذ أو الحوض.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية إلى أن، يمكن لأي شخص أن يُصاب بجلطات الأوردة العميقة بسبب الإعاقة أو الإصابة.

وأضافت، يمكن الوقاية من جلطات الأوردة العميقة وعلاجها إذا اُكْتُشِفَت مبكرًا.

كما يساعد التحرك قدر الإمكان، والحفاظ على وزن صحي على الوقاية من الجلطات الدموية في الأطراف.

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