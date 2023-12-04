علامات إذا ظهرت أثناء الليل تدل على مشكلة بالقولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تدل على وجود مشكلات في القولون العصبي، ويمكن أن تظهر أيضًا أثناء النهار أو الليل، وفي بعض الحالات تكون الأعراض أكثر حدة ووضوحًا أثناء الليل.

والقولون العصبي حالة طبية مزمنة تؤثر على الجهاز الهضمي، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك، ألم البطن، وانتفاخ، والإصابة بالإسهال، والإمساك، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

تختلف أعراض متلازمة القولون من شخص لآخر، ولكنها تستمر عادةً لفترة طويلة. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتبرز.

تغيرات في شكل التبرز.

تغيرات في عدد مرات التبرز.

وهناك أعراض أشد خطورة بما في ذلك :

نقص الوزن

الإسهال ليلاً.

نزيف المستقيم.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

القيء مجهول السبب.

فيما يلي بعض العلامات التي تدل على وجود مشكلات في القولون العصبي أثناء الليل:

التوتر والأرق أثناء النوم.

غازات أثناء الليل.

صدور أصوات من الجهاز الهضمي ليًلا.

الإصابة بالإسهال والإمساك ليًلا.

الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي ليًلا:

تغيرات في الهرمونات: مثل التي تحدث أثناء الحيض والحمل.

الأطعمة الغنية بالدهون.

تقلصات عضلية في الأمعاء.

التغيرات في ميكروبات الأمعاء.

الإفراط من تناول الكافيين والكحول.

الوقاية

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد خطر القولون العصبي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الابتعاد عن التوتر.

الحصول على قسط كاف من النوم.

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