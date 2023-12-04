كيف احتفلت مفيدة شيحة بخطوبة ابنتها؟.. «الحب الثاني هو الأفضل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يوجد ما يسمى بالحب الأول أو الحب الثاني، إنما يوجد حب حقيقي يضعه الله تعالى في قلب المحب، وهو ما عبَّرت عنه الإعلامية مفيدة شيحة بحفل خطوبة ابنتها منة للمرة الثانية على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي، معربة أن الحب الأول عبارة عن مسميات، وأن الحب الحقيقي هو ما يستطيع أن يبقى إلى الأبد.

خطوبة ابنة مفيدة شيحة

وفي بهجة احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بخطبة ابنتها، إذ عبَّرت على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بكلمات الفرح: «اكتشفت الفترة إللي فاتت إن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح»، معبرة أن الحب أهم شيء فيه أن يبقى إلى الأبد ويستمر ويكون صادقا.

«هو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبأن بقى عندي ابن، علمتوني إن الحب الحقيقي ملوش حدود»، لتستكمل الإعلامية مفيدة شيحة كلماتها، إذ أنه في عام 2021 احتفلت بخطوبة ابنتها الأولى على مالك إحدى شركات التسويق، وكان حفل الخطوبة وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

الحب الأول أسطورة لا وجود لها

عبَّرت إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هُن»، أن الحب في كل الأحوال هبة من الله وعدم استمراره أو استمراره لا يجب أن يؤثر على الشخصية، بل أهم شيء في الحب هو أن يبقى: «الحب الأول لا وجود له، الحب هو الصادق، وخطوة الحب عامةً يكون فيها الشخص بحاجة إلى وجود شريك بجانبه يرافقه في كل أمور حياته لذلك يجب الاختيار الصحيح».

معلومات عن منة ابنة مفيدة شيحة

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن ابنة مفيدة شيحة، بحسب الموقع الرسمي لها على حساب «الإنستجرام»:

- تدعى منه شاطر.

- تبلغ 26 عامًا.

- درست في الجامعة البريطانية في مصر.

- درست ابنة مفيدة شيحة الفسيولوجي.

- تعد ماجستير في جامعة العين.

- تهوى المكياج، وتقدم فيديوهات له على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».