أم فلسطينية توجه رسالة مبكية للعالم.. «بتمنى مشوفش ابني أشلاء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أم مكلومة في فلسطين لا حول لها ولا قوة، كانت تحلم بأن ترى أولادها يترعرعون في أمان، تحدثت بقلب يملؤه الخوف لتبعث رسالة إلى العالم، أصبحت على أثرها حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ بعثت استغاثة مليئة بالحزن والأمل معًا، طالبة من الجميع الدعاء.

أم فلسطينية تستغيث بالعالم

بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة، ظهرت أم وسط ركام المنازل المنهارة، ووجَّهت رسالة للعالم عبر تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، معبرة أنها كانت كل ما تريد أن ترى أبناءها يتربون في سلام، ولا تريد أن تراهم أشلاء، وتداول النشطاء مقطع الفيديو الذي فطر القلوب.

«بتمنى مشوفش ابني أشلاء».. كلمات أم فلسطينية

«كنت بتمنى أشوف ابني دكتور، هلأ بتسألني شو بتتمنى، بتمنى من كل قلبي إنه إذا استشهدنا أنه مشوفش ابني مقطع أشلاء»، وبكلمات موجعة زلزلت الأم القلوب في طلبها باستغاثة كهذه، ونال المقطع بكاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن شعورهم بالألم بسبب ما حدث في فلسطين وقطاع غزة.

وبكلمات حزينة ودموع، عبَّرت الأم الفلسطينية مرددة: «بتمنى مشوفش ابني أشلاء»، فلم تستطع الأم مواجهة خوفها من قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة وتعالت استغاثتها، مناشدة العالم محاولة أن تجد أملًا، لكن لم يعد للأمل وجود مع أفعال قوات الاحتلال الغاشم، نتيجة العدوان الذي استهدف الأطفال والنساء بلا رحمة وإنسانية.

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تأثير الحروب على الأمهات

أوضح جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هُن»، أن معاصرة الأمهات الحروب هو أمر أشد قشوة، وأنهن أكثر فئة تتعرض للخوف إثر الاحتلال الغاشم، حتى إنهن لم يعين ماذا يحدث: «حزن وقلق تعيش به الأمهات، عمليات القتل للأطفال تزايدت كل يوم مئات الأطفال بيفقدوا، وده بيأثر على الحالة النفسية، لذلك كل أم يجب أن تكون هي الطرف المطمئن للأسرة، وتحاول الابتعاد عن الاستماع للأحداث لعدم التأثيرات النفسية والجسدية».