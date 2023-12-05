أكلة في 10 دقايق.. أفضل طريقة لعمل الكشري المصري في حلة واحدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكشري المصري من الأكلات المفضلة لكل المصريين، في كل المواسم، فهو غني بالبروتين، وبعض العناصر الغذائية المهمة، ولكن لأنه يحتوي على كثير من المكونات فيمكن أن يأخذ وقتا أطول من اللازم، ولذلك نقدم طريقة عمل الكشري المصري في حالة واحدة، ومعظم المكونات المتشابهة تطهى سويا في نفس القدر، وفيما يلي طريقة بسيطة لعمل كشري الحلة بحسب الشيف هبة أبو الخير.

طريقة عمل الكشري في حلة واحدة

كوب عدس بجبة، لعمل الكشري.

كوب أرز مصري.

كوب شعيرية.

كوب ونصف مكرونة.

5 حبات بصل كبيرة مقطعة.

½ كوب حمص مسلوق.

6 ملاعق زيت نباتي.

12 فص ثوم.

ملعقة صغيرة ونصف كمون.

ملح وفلفل (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

يوضع الزيت في حلة على النار حتى يسخن، لعمل كشري لذيذ، ثم يضاف إليه قطع البصل، مع الاستمرار في التقليب إلى أن يصبح لونه بنيًّا، ويصفى ويوضع جانبا.

في الحلة نفسها على النار يوضع العدس والأرز بعد غسلهما بالماء ونقعهما لمدة 5 دقائق.

يقلب الأرز والعدس ثم تضاف المكرونة، مع الاستمرار في التقليب.

تضاف الشعيرية ويقلب الخليط.

يوضع الملح والفلفل والكمون و3 فصوص من الثوم المفروم، وتغطى المكونات بالماء.

وغطي المكونات بالماء، على أن يكون الماء أعلى بمقدار سم أو أكثر قليلا.

تترك الحلة حتى يغلي الماء بالمكونات، ثم تخفض النار حتى نضوج الكشري.

طريقة عمل صلصلة الكشري

توضع ملعقتان من الزيت في مقلاة حتى يسخن ويضاف إليه باقي الثوم المفروم.

يقلب الثوم إلى أن يصير أصفر اللون.

يضاف إليه الخل ويقلب جيدا، ثم تضاف الطماطم والصلصة والملح والفلفل.

يمكن تخفيف الصلصة في حالة كانت كثيفة بقليل من الماء.

بعدما ينضج الكشري يوضع في طبق، ويقدم ساخنا مع الصلصة.