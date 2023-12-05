هتعملي كيلو في دقايق.. طريقة مذهلة للف الكرنب وورق العنب بدون ماكينة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر محشي الكرنب وورق العنب من الأكلات المفضلة لدى ملايين الناس، يعانون أحيانًا في لف محشي ورق العنب والكرنب، لهذا السبب يشترون ماكينة للف المحشي، والتي تكون مكلفة على بعض الأسر، لذلك يمكنك التعرف على طريقة سهلة وغير مكلفة للف ورق العنب والكرنب تجعلك في دقائق تقومين بعمل كيلو من الكرنب وورق العنب.

طريقة مذهلة للف الكرنب وورق العنب بدون ماكينة

يمكن بسهولة لف ورق العنب باستخدام ملعقة لوضع القليل من الحشوة في الجزء السفلي من الورقة، إلى جانب العنق، مع الحرص على أن تكون الحشوة، لأن حبات الأرز تنتفخ خلال الطهي، لذا ضعوا كمية كافية بحسب حجم الورقة، بحسب موقع «allrecipes» البريطاني.

في الخطوة التالية قم بطي القسم السفلي من الورقة نحو الوسط، ثمّ اثنِ الجهتين اليمنى واليسرى لتغطي الحشوة بالكامل، وبعدها لف الورقة من الأسفل باتجاه الأعلى، مع الضغط على القطعة لتحصلوا على شكل مثالي.

طريقة لف ورق الكرنب بدون ماكينة

ويمكنك لف رق الكرنب بعد تقطيعه في مجموعة من الخطوات البسيطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

في البداية قومي بإزالة الأوراق الخارجية التالفة والداكنة، والتي لا تصلح للاستخدام، ثم استخدمي سكينا طويلا، وبعدها أزيلي رأس الكرنب، وابدأي في تقطيع الرأس من الأعلى.

في الخطوة التالية قبل لف المحشي أثناء تجهيز أوراقه انزعي أوراق الكرنب من الأعلى بحرص شديد برفق حتى لا تتكسر، ثم ضعي كمية كبيرة من الماء داخل وعاء وأضيفي إليها كمية بسيطة من الملح والزعتر والكمون واتركيه ليغلي.

-وبعد غلي الماء، ضعي كمية من أوراق الكرنب برفق، واتركيها عدة دقائق، ومن ثم اقلبيها على الجانب الآخر، حتى تنضج بشكل متوسط، اشطفي الأوراق برفق واتركيها لدقائق، وضعي أسفلها مصفاة كبيرة وقت تصفيتها وبعدها اتركي الأوراق حتى تبرد.

- قطعي أوراق الكرنب المسلوقة، ثم من خلال استخدامك لسكين حاد، قطعي الساق الجاف تماما من الجانبين، وبعدها قطعي الورقة إلى شرائط عريضة متساوية في الطول الذي ترغبين به.

بعد تجهيز الحشوة من الأرز، افردي ورقة الكرنب وضعي الحشوة المناسبة، ثم قومي بطيها بحيث تعطيك شكلًا متناسقا في النهاية.