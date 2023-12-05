الامارات | «السنع الإماراتي».. آداب المجتمع ضيف «عالم واحد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جلسة حوارية حول «السنع والموروث الإماراتي»، ضمن فعاليات معرض «عالم واحد ــ عائلة واحدة»، المقام بالجناح السلوفيني بمدينة إكسبو دبي، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

واستعرضت الجلسة، التي أدارتها الدكتورة ساشا بوفيك، مديرة مؤسسة «العيش مع القلب الأخضر»، الموروث الشعبي ودوره في بناء علاقات اجتماعيّة وعائليّة ناجحة، كما تناولت مفهوم السنع الذي يمثل جزءاً مهماً من تراث دولة الإمارات، والذي يندرج تحت قائمة العادات والتقاليد الإماراتية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أن السنع الإماراتي يعد أسلوب حياة، بما يعنيه من الآداب والأخلاق النبيلة والاحترام والتربية، مؤكداً وجود مجموعة من السلوكات التي تندرج تحت مصطلح السنع كآداب الحديث وآداب التعامل مع الوالدين والأهل عموماً، واحترام كبار السن، وتقاليد الضيافة وغيرها كثير من الممارسات التي يتميز بها المجتمع الإماراتي. ونوّه بن دلموك إلى أن نجاحات الدولة الراسخة في كل المجالات، تستمد قدرتها من القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع الإماراتي، حيث هناك علاقة شديدة الخصوصية، بين تربيتنا ونشأتنا وإنجازاتنا وازدهارنا، قيمنا تقول إن الإنسان الإماراتي هو هدف التنمية، وفي الوقت نفسه أداتها وصانعها.

وأشار بن دلموك إلى أن وجود مئات الجنسيات على أرض دولة الإمارات، هو مثال واضح لفكرة السلام والمحبة التي تسود المجتمع الإماراتي، حيث قال: أثبتت دولتنا بتجربتها هذه أنها تقدّم نموذجاً معيارياً للتعايش وهو الشيء الذي ينسجم مع طبيعة وخصوصية مجتمعنا.

وأشار إلى العلاقة الفريدة التي تجمع معظم أبناء الإمارات مع الهجن، هذا الرمز الوطني، مؤكداً أن الصلة بينهما تتجاوز علاقة المالك بمطيته، لأنها عنوان للأصالة والتراث، وتأكيد على عراقة الدولة وتاريخها الغني.

وأثنت سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، نتالي منصور، على الدور الذي يقوم به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تعزيز القيم المجتمعية الأصيلة لدولة الإمارات، لافتة إلى تطلعها إلى تطوير آفاق التعاون، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وهنا كثير من الصفات المشتركة بين البلدين، منها حب الوطن والتمسك بالجذور والعادات الأصيلة التي من شأنها أن تضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المتعاقبة.

وتطرقت إلى الدور الكبير الذي أسهمت فيه هذه القيم في مدّ جسور التعاون بين البلدين.

عبدالله بن دلموك:

• «السنع الإماراتي يعد أسلوب حياة، بما يعنيه من الآداب والأخلاق النبيلة والاحترام والتربية».