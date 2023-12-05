الامارات | ركاب قطار يعلقون لساعات في نفق من دون تدفئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر ركاب قطار ألماني سريع بين المدن «إنتر سيتي إكسبريس» إلى الانتظار ثلاث ساعات تقريباً، وذلك في الوقت الذي كان فيه القطار عالقاً داخل نفق في بلجيكا.

وكان من الضروري أن يتوقف القطار السريع «إنتر سيتي إكسبريس» 317، المتجه من بروكسل إلى فرانكفورت، بسبب صعوبات فنية، وفقاً لمتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية.

وتوقف القطار في نفق سوماني على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود الألمانية نحو الساعة السادسة مساء.

وأبلغ الركاب عن جلوسهم وانتظارهم لساعات في عرباتهم في الوقت الذي أصبحت فيه عربات القطار من الداخل أكثر برودة. وقال المتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية، إنه تم سحب القطار إلى مدينة لييج البلجيكية.

ولم يقدم حتى الآن أي تفاصيل أخرى حول سبب التوقف غير المقرر.