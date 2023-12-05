الامارات | الشارقة في «المكسيك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد اختيار الشارقة العام الماضي ضيف شرف الدورة الـ36 من معرض المكسيك الدولي للكتاب في المكسيك، تشارك الإمارة في الدورة الـ37 من معرض الكتاب الأكبر من نوعه في الدول الناطقة باللغة الإسبانية، هذا العام، تجسيداً للمشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، والإيمان الراسخ بأهمية الحوار والتبادل الثقافي مع مختلف دول العالم .