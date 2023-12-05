الامارات | «كلنا غرباء» يهيمن على جوائز السينما المستقلة البريطانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فيلم «كلنا غرباء» (أول أوف إس سترينغرز) سبع جوائز في حفل توزيع جوائز السينما المستقلة البريطانية (بيفا)، من بينها أفضل فيلم بريطاني مستقل، وأفضل مخرج، ليكون أكبر الفائزين.

وحضر مراسم الحفل في لندن ممثلون وصانعو بعض الأفلام الأكثر شهرة هذا العام، ومنهم الممثلة البريطانية جودي كومر، والمخرجة الكورية الجنوبية - الكندية سيلين سونغ.

وفيلم «كلنا غرباء» دراما غامضة عن الحب والفقدان، وهو من بطولة أندرو سكوت، الذي يقوم بدور آدم الكاتب، الذي يعيش في مبنى شاهق شبه خال في لندن. تخف وطأة الوحدة التي يعانيها آدم عندما يلتقي هاري، أحد جيرانه القلائل، ويزور المنزل الذي كان يعيش فيه في طفولته، فيكتشف أنه يعيش في الأساس في عالم مقلوب، حيث يجد والديه يعيشان هناك، على الرغم من وفاتهما قبل عقود، وكأن الزمن لم يمر.

الفيلم من إخراج أندرو هاي، وهو مستوحى من رواية «الغرباء»، للكاتب تايتشي يامادا، التي صدرت عام 1987، ويشارك في البطولة بول ميسكال في دور هاري، وكلير فوي وجيمي بيل في دور والدي آدم.

وقال سكوت لـ«رويترز» «يعتمد (الفيلم) على هذه الفكرة الجريئة جداً، وهي: ما الذي يمكن أن تقوله لوالديك بعد وفاتهما، ولم تتمكن من قوله لهما قبل وفاتهما. وهي فكرة جميلة للغاية، ولها جانب ميتافيزيقي، كما يحكي الفيلم قصة حب أيضاً، ونحن فخورون به للغاية».