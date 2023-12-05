الامارات | مهايئ حزام الأمان خطر على الجنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر نادي السيارات ADAC الألماني من استخدام مهايئ حزام الأمان للحوامل، الذي يُعتقد أنه يوفر حماية إضافية للجنين.

وأوضح النادي الألماني أنه على العكس من هذا الاعتقاد الشائع، فإن المهايئ يشكل خطورة كبيرة على الجنين، حيث حقق نتائج مروعة في اختبارات التصادم.

وفي اختبار التصادم زاد الحمل على الجنين، مع تقييد منطقة الحوض، ما أدى إلى زيادة الضغط على الصدر والبطن ومنطقة الحوض بنسبة تصل إلى 30%، كما لم يتمكن أي من أنظمة المهايئ، التي تم اختبارها، من تحمل الضغط.

ويضاف إلى هذا أن انكسار الخطافات والأقفال المصنوعة من البلاستيك والمعدن يشكل خطراً إضافياً للإصابة. وتتطلب أحزمة الحوامل أيضاً شريطاً إضافياً بمقدار 30 سم، ولهذا السبب كان الحزام العادي أقل إحكاماً، وبالتالي تحركت الدمى إلى الأمام أكثر عند وقوع اصطدام.

وبدلاً من ذلك، أوصى الخبراء الألمان باستخدام الحزام التقليدي ثلاثي النقاط بشرط استخدامه بشكل صحيح، حيث ثبت أنه في هذه الحالة لا يضغط على بطن الجنين، وبالتالي يوفر حماية أفضل في حالة وقوع حادث، ولا يشكل أي خطر على الأم أو الجنين.

كما أوصى الخبراء النساء الحوامل بوضع حزام الخصر في أدنى مستوى ممكن تحت البطن، وكذلك خلع السترات، أو على الأقل عدم وضعها تحت الحزام عند الوركين.