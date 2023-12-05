الامارات | دراسة توصي بتجنب الحليب مع أنواع مضادات حيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت صحيفة الصيادلة الألمانية دراسة تقول إن الحليب لا يتفق مع بعض المضادات الحيوية، ألا وهي: التتراسيكلين (مثل الدوكسيسيكلين أو المينوسكلين) والفلوروكينولونات والسيبروفلوكساسين والنورفلوكساسين. وأوضحت الصحيفة أنه لا يجوز تناول هذه المضادات الحيوية بالحليب، كما ينبغي عدم تناول منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن والزبدة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه عادة ما يكفي تجنب هذه الأطعمة قبل وبعد تناول المضاد الحيوي بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكالسيوم الموجود في الحليب يشكل رابطة غير قابلة للذوبان مع العديد من المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وبالتالي لا يستطيع الجسم امتصاص المضاد الحيوي، نظراً لأن جدار الأمعاء الدقيقة أصبح غير مُنفذ. وبناء عليه يقوم الجسم بإخراج المضاد الحيوي، دون أن يتمكن المضاد من أن يؤتي مفعوله.

• كالسيوم الحليب يشكل رابطة غير قابلة للذوبان مع العديد من المواد الفعالة للمضادات الحيوية.