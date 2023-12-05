الامارات | الانصباب الجنبي.. أعراض لا تحتمل التجاهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن الانصباب الجنبي هو حالة مرضية تتصف بتراكم السوائل بشكل مفرط في التجويف الجنبي في القفص الصدري. وأوضح المركز أن الانصباب الجنبي له أسباب عديدة تكمن في قصور القلب وقصور الكبد، وقصور الكلى، والانسداد الرئوي، وأمراض تجويف البطن، مثل التهاب البنكرياس، وخراج تحت الحجاب الحاجز، إضافة إلى إصابات منطقة الصدر، مثل كسور الأضلاع.

وتتمثل أعراض الانصباب الجنبي في الشعور بضيق في الصدر، والشعور بألم في الصدر ارتباطاً بالتنفس وضيق في التنفس، واحتباس السوائل في الساقين، والسعال في حالة تهيج الغشاء الرئوي، وكثرة التبول ليلاً. وأوصى المركز بعدم تجاهل هذه الأعراض، والإسراع إلى الطبيب المختص لإيجاد حل مناسب للمشكلة.

ويتم تشخيص الانصباب الجنبي بطرق عدة، تتمثل في البزل الجنبي، واختبارات الدم.

ويقوم علاج الانصباب الجنبي على علاج المرض الأساسي المسبب له. وفي حالة الأعراض الشديدة، يمكن أيضاً اللجوء إلى طرق علاج إضافية، مثل تصريف الصدر والبزل الجنبي.