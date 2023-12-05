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الامارات | «الهدد» يستقطب 244 صقاراً إمارتياً لنيل اللقب

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات بطولة «الهدد» للصيد بالصقور، بعد غدٍ، ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري بتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين، 244 متسابقاً من مختلف أنحاء الدولة، وتتضمن التصفيات المؤهلة للنهائيات، والمنافسات الختامية.

ويشارك في كل يوم من التصفيات 61 متسابقاً، وتم رصد 50 ألف درهم جائزة مالية للفائز بلقب المسابقة.

وتُعدّ الفعالية من المسابقات التراثية التي يحرص نادي أبوظبي للصقارين على تنظيمها ضمن فعالياته موسمياً، لتعزيز التراث الوطني الأصيل في نفوس الأجيال الناشئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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