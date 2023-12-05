الامارات | فنادق ألمانيا تواجه نقص العمالة بروبوتات الطهي وخفض أيام الدوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت الفنادق والمطاعم في ألمانيا إلى الحوافز المالية والعمل بدوام أربعة أيام أسبوعياً، والاستعانة بروبوتات طهي لمواجهة نقص العمالة.

يجيد الطاهي الجديد في الفندق الواقع في ساحة ليببلينغس بلاتس بالقرب من مدينة لوبيك شمالي ألمانيا، إعداد أطباق المعكرونة والأرز. لا يقوم بمهمة الطهي هنا إنسان، بل روبوت، لقد أنفق الفندق 250 ألف يورو على شراء هذه الآلة التي تبلغ مساحتها المكانية أربعة أمتار في مترين، من أجل مواجهة أزمة نقص العمالة في قطاع الفندقة. وليس الغرض من الروبوت أن يحل محل الإنسان، بل أن يخفف عنه العبء.

وبالطبع كان هناك تحفظ من جانب الضيوف في أول تعامل لهم مع الطاهي الجديد، ولكن سرعان ما تغير الأمر، وصار طبيعياً. ويتم الطلب عبر التطبيق أو على الشاشة الموجودة في الروبوت، وعندئذ يقوم الروبوت بوضع المكونات المطبوخة مسبقاً في القدر، ويعد الطعام بشكل طازج. ويستطيع الروبوت إعداد ما يصل إلى 100 وجبة في الساعة.