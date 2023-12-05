3 مشروبات لتنظيف الرئتين وتحسين صحة طفلك من التهاب المفطورة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيقظت بكتيريا التهاب المفطورة الرئوية، ذكريات كورونا، إذ ارتفع معدل إصابة الأطفال والتهاب الجهاز التنفسي، وظهور أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، وهو ما يسبب أمراض خطيرة على الرئة منها التهاب القصبات الهوائية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أعراض وعلاج المرض ومأكولات ومشروبات لتنظيف الرئة للحفاظ على صحتك وصحة أطفالك.

ماذا يحدث للرئة عند التعرض لالتهاب المفطورة الرئوية؟

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، في تصريحاته لـ«هُن»، أن التهاب المفطورة الرئوية، يتبع متحورات فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي، بسبب أنواع الجراثيم المسببة له، ومؤخرًا سجلت دول في أوروبا عودة ملحوظة بعد غياب البكتيريا المفطورة الرئوية، وهو ما يجعله متواجدًا بصورة كبيرة في أمراض الرئة: «يتسبب في التهاب الممرات الأنفية الذي يؤثر على الرئة، التعرض لسيلان الأنف الاحتقان والشعور بحكة في الأنف خاصةً مع ارتفاع مستوى ملوثات الجو».

أعراض التهاب المفطورة الرئوية

وأوضح «الحداد»، أن أعراض التهاب المفطورة الرئوية تتمثل في التالي:

- الشعور بألم في الصدر.

- عند التنفس أو السعال الشعور بوخز.

- التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي.

- الإرهاق.

- الحمى الشديدة.

- التعرق الزائد.

- إصابة الحويصلات التنفسية ما يُعيق التنفس.

- الارتجاف في درجة حرارة الجسم.

- ذوي الجهاز المناعي الضعيف يشعرون بالغثيان.

- القئ الشديد.

- الإسهال.

- ضيق التنفس.

- ألم في العظام.

- كحة.

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أفضل مشروبات لتنظيف الرئة

أوضح «الحداد»، أن تنظيف الرئة قد يلزم تناول فوار به المادة الفعالة من باراسيتامول، فهي ليس لديها أي تأثير على الجهاز المناعي، كما تعمل على تنظيفها من الملوثات.

قدم محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، بعض المشروبات لتنظيف الرئتين منها:

- لفتح الشعب التنفسية تناول الشاي الأخضر، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

- حماية أنسجة الرئة من الآثار الضارة يمكن شرب القرفة مع العسل باستمرار.

- لتفكيك المخاط وإزالته من الرئتين يجيب شرب الزنجبيل الذي يساعد على تقوية المناعة.

- لمرضى الانسداد الرئوي المزمن «COPD»، الذين يعانون من صعوبة في التنفس، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية، يجب عدم استنشاق الهواء المحمل بالغبار.

تنظيف الرئتين من الالتهاب

وأضاف «عفيفي»، أنه يمكن أن تؤدي التهاب المفطورة الرئوية، إلى آلام المسالك الهوائية المُلتهبة، لذلك حاول دمج المزيد من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي:

- الخضراوات الورقية.

- تناول التوت والكريز.

- البروكلي والكركُم.

- دخول الزيتون في الأطعمة المختلفة.

وأوضح «الحداد»، أن الأمهات في حالة إصابة الطفل بالفيروسات التنفسية، عليهم سرعة التوجه إلى الطبيب، وارتداء الكمامة أولًا حتى لا تتم المضاعفات على الرئة، وعدم تناول المضادات الحيوية عشوائيًا، ولمعرفة المسكنات الممنوعة نهائيًا، خلال الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات، اضغط هُنا.