دعاء قيام الليل مستجاب.. أدعية لا تُرد لتيسير الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترغب العديد من الفتيات في الزواج والاستقرار في عش الزوجية مع رفيق الدرب، لذا تٌداوم على الدعاء والتقرب إلى الله تعالى بالعبادات، وقيام الليل وخاصة في الثلث الأخير من الليل، نقدم لكم من خلال «هُن»، أدعية لا تُرد لتيسير الزواج يمكن الاستعانة فيها للدعاء.

هل يجوز صلاة قيام الليل بنية الزواج؟

أوضح عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يجوز صلاة قيام الليل بنية الزواج وبأي رغبة، كما ورد أن قيام الليل أحد الطرق السريعة والفعالة التي تُعجل بالرزق: «يُستحب الدعاء في قيام الليل، في الثلث الأخير من الليل، إذ ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا مستجيبًا لكل داع ومستغفر».

وأضاف عبد الغني هندي، أنه يجب اغتنام الفرصة بالدعاء في قيام الليل، وهي طريقة المٌوفقين الطائعين، وأفضل دعاء هو «رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير».

دعاء قيام الليل للزواج مستجاب

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عبر «أنت تسأل ومصطفى حسني يجيب»، إن دعاء قيام الليل مستجاب، وعبرت دار الإفتاء إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الله تعالى في قيام الليل، وورد عن النبي الكريم أن ينزل الله إلى السماء ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، ومن أمثلة الأدعية المستجابة للزواج:

- يكون الدعاء بصيغة اللهم ارزقني فلانًا زوجًا لي إنك على كل شيء قدير، فاللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر.

- اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي فبرحمتك يارب زوجني برجل صالح يسترني برحمتك، يارب إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهمّ ارزقنا الزوج الذي يخافك، ولا يعذّبني برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ مالك الملك، تُؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير.

- اللهم يا من تعطي لمن تشاء أعطيني رحمةً تغنيني بها عن من سواك، وازرقني زواجًا قريبًا يكون لنفسي طمأنينة وسكن.

- ومن أمثلة دعاء قيام الليل مستجاب للزواج اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدَك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اقضي حاجتي واكفني شرها فأنك الكافي المعافي وارزقني الزوج الصالح.

- اللهم إني أسألُكَ بِاسمِكَ المَخزونِ في خَزائِنِكَ أن تبلغني أمنيتي وتكتب لي الخير والصحة والعافية والرزق الوفير.

ما هو الدعاء المستجاب للزواج بسرعة؟

- اللهم أرزقني بزوج صالح تقي محب لله ورسوله، وأن أكون قرة عينه، الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

- اللهم زوجني رجلًا صالحًا، يخافك يارب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك.

- اللهم أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم.

- اللهم إني أسألك بحكمتك أن أتزوج فقدر لي من الرجال أعفهم واحفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهم بركة.