6 أطعمة تسبب ظهور حب الشباب.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هندسامي

إذا كان لديك بشرة معرضة لحب الشباب فيجب أن تعلم أن الطعام ليس المسؤول بشكل مباشر عن حب الشباب أو يمنعه، ولكن، تلعب جيناتك ونمط حياتك وما تأكله دورا في هذه الحالة، فاذا لديك بشرة دهنية بشكل مفرط، أو لديك صحة أمعاء سيئة، يمكن أن تسبب الأطعمة التالية رد فعل وفقاً لموقع "Skin kraft".

السكر:

السكريات التي نستهلكها على شكل سكر أبيض في منازلنا وفي أشكال أخرى، مثل المشروبات الغازية والعصائر والعسل وغيرها، غنية بالكربوهيدرات المكررة يتم إمتصاصها بسرعة في مجرى الدم مما يرفع مستويات السكر لديك، كما أن الزيادة في مستويات الأنسولين تدفع السكر الزائد إلى خلاياك، مما يؤدي بدوره إلى ظهور حب الشباب.

منتجات الألبان:

أن إستهلاك الحليب قليل الدسم والخالي من الدسم قد يؤدي إلى زيادة حب الشباب، فا إذا لاحظت ظهور حب الشباب بعد تناول الحليب، فمن الأفضل تجنب منتجات الألبان.

الوجبات السريعة:

أن الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوجبات السريعة، مثل البرجر والبطاطس المقلية يعانون من حب الشباب.

الشوكولاتة:

تعتبر الشوكولاتة من إحدى الأسباب في ظهور

حب الشباب، لأن الشوكولاتة قد تزيد من تفاعل الجهاز المناعي مع البكتيريا المسببة للحبوب، وينطبق هذا على مختلف أنواع الشوكولاتة والكاكاو، ولكن تزداد إحتمالية الإصابة عند تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة أكبر من الدهون، وبالتالي فإن الشوكولاتة الداكنة هي الأقل ضررا.

مسحوق بروتين مصل اللبن:

بروتين مصل اللبن، هو مصدر غني للبروتينات والأحماض الأمينية مثل الليوسين والجلوتامين، عادة ما يتم استهلاك هذا المسحوق من قبل الرياضيين الذكور ولاعبي كمال الأجسام.

الحبوب المكررة:

يوجد في الحبوب المكررة أو الدقيق الأبيض وفي الخبز والمعكرونة والحبوب والأرز، وترفع هذه الأطعمة مستويات السكر في الدم، وقد يؤدي ذلك لظهور حب الشباب.

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