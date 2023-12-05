طائرة تضطر للهبوط في الهند بسبب شجار بين رجل وزوجته.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، اضطرت طائرة للهبوط في الهند بدلا من تايلاند، بسبب مشاجرة وقعت بين راكب وزوجته، على متن إحدى الرحلات الجوية.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" اضطرت إلى تغيير مسارها، حيث كانت تقلهم من ميونخ إلى تايلاند، بعد مشاجرة حادة بين زوج وزوجته، حفاظا على سلامة الركاب.

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، في بيانٍ، إن إحدى الطائرات التابعة لها، والتي كانت في طريقها من ميونخ إلى تايلاند، اضطرت للهبوط الطارئ في الهند بسبب واقعة تمت على متنها.

وأوضحت الشركة، أن طائرتها اضطرت إلى تحويل مسارها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بسبب "سلوك منفلت لراكب كان من الممكن أن يعرّض الأمن والسلامة على متن الطائرة للخطر".

وقال مسؤول للصحيفة إن الزوجة أبلغت الطيار بتصرفات زوجها طالبة التدخل لأنها شعرت بالتهديد منه.

ووفقا للصحيفة، فإن الزوج، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 53 عامًا، صرخ على زوجته وألقى الطعام قبل أن يتجاهل مناشدات طاقم الطائرة بالتهدئة، كما أنه حاول حرق بطانية باستخدام ولاعة.

وقام طاقم الطائرة بتسليم الراكب الذي يحمل الجنسية الألمانية إلى السلطات في "دلهي"، بسبب ما وصفته بـ"قيامه بسلوك منفلت عرض حياة الركاب للخطر".

وعلى ضوء ما سبق، طلب الطيارون السماح بهبوط طارئ بعدما لم يمتثل الراكب لتعليمات طاقم الضيافة.

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