كيف تؤثر الطماطم على شيخوخة البشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الطماطم من الخضروات التي لها العديد من الفوائد، خاصة الليكوبين الموجود بها.

والليكوبين من العناصر التي تحتوي على فوائد صحية كثيرة ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى العناية بالبشرة وإبطاء شيخوختها، وفق إكسبرس البريطانية.

وحسب الدكتور ويليام لي، خبير مكافحة الشيخوخة، فإن لليكوبين مزايا متعددة لإبطاء شيخوخة الخلايا.

ويقول الدكتور لي، إن احتمال امتصاص الجسم لليكوبين من الطماطم النيئة لا يصل لأكثر من 20% لذلك ينصح بطبخ الطماطم عبر تسخينها مع زيت الزيتون الذي يرفع الامتصاص إلى 80%.

ونصح الطبيب بتناول حساء الطماطم، والكركم المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، لتعزيز فوائد الطماطم المغذية للبشر.

ويوجد الليكوبين أيضا في البطيخ، والكريب فروت الوردي، والجوافة، والبابايا، والتوت، ما يوفر مجموعة خيارات لإدراجه في النظام الغذائي.