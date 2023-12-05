ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت فول وطعمية يوميًا؟.. احذر هذه العادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعتاد المواطنون على تناول الفول والطعمية بشكل يومي في وجبة الإفطار، فهما عنصرا أساسي بجانب البطاطس والمخلل، إذ تنتشر المطاعم والسيارات في الأزقة والشوارع، لتلبية احتياجات المواطنين، لكن هل يمكن أن تشكل تلك الوجبة الثابتة ضررًا، أو أن لها فوائد غير متوقعة؟، وهو ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية خلال تصريحات لـ«هن».

ماذا يحدث إذا تناولت الفول والطعمية يوميًا؟

قال «الحوفي» إن الفول والطعمية من الأكلات المٌفيدة لأنها تٌعطي الشخص الشعور بالشبع لمدة طويلة، لكن أيضا لا تحتوي على المغذيات المتنوعة، فلا يوجد بروتين أو أملاح معدنية أو فيتامينات تغذي الجسم، وثبات تناول الفول والطعمية يوميًا يختلف تأثيره على الجسم على حسب الشخص إذا كان سليم صحيًا، حينها لا تحدث مشكلة كبيرة، لكن مع تكرار الأمر ربما يحدث عسر هضم، ولا يستفاد الإنسان من الوجبة.

وأضاف «الحوفي»: بالنسبة لماذا يحدث للجسم إذا تناول الشخص فول وطعمية يوميًا، وتأثيره على الأشخاص الذين يُعانون من أمراض السكر أو السمنة أو القولون، فثبات هذه الأكلة بشكل يومي يٌؤثر على صحتهم ويُسبب تقلصات بالمعدة وغازات، ويمكن الإصابة بالسمنة بسبب السُعرات الحرارية العالية، لذلك يجب الحذر عند طهي الفلافل وعدم استخدام زيت غزير.

هل يمكن أن يٌشكل تناول الفول والطعمية يوميًا ضررًا؟

وأوضح: إذا تم طهي الفول والطعمية بحذر وبدون زيوت كثيرة يمكن أن يكون لهما فوائد عدة للجسم، والحالة الوحيدة لأن يصبح الفول صحيًا هي استخدام زيت الزيتون معه بدلًا من الزيت العادي، كذلك تصبح الفلافل صحية عند قليها بحكمة مع زيت، حينها يمكن الاستفادة من فوائد الفول بشكل عام، فهو غني بالبروتينات، إذ تكون الفلافل من الحمص أو الفول، وهي مصدر قوي للبروتين النباتي، ويمكن أن تساعد الفلافل والفول في التحكم في الوزن، بفضل محتواهما العالي من البروتين والألياف، عن طريق تحفيز الشعور بالشبع، بحسب موقع«pharmeasy» البريطاني.