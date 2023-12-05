ليمون معصفر زي الزبدة.. سر التخليل بطعم حلو بدون مرارة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الليمون المعصفر من أهم أنواع المخللات، لذا تسعى السيدات إلى إعداده في المنزل، مثل الزبدة بدون مرارة بطعم لذيذ، لأنه يٌضيف للأطعمة نكهة مميزة، وتبحث ربات البيوت باستمرار عن طريقة عمله في المنزل مثل المحلات الكبرى، ليفتح الشهية ويجعل الطعام لذيذًا، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة عمل الليمون المخلل، لتناوله بجانب الأطعمة المختلفة بقوام يشبه الزبدة، ورائحة جذابة بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير الليمون المعصفر

يقدم «هُن» طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل للشيف نجلاء الشرشابي، في التالي:

- اثنان كيلو ليمون.

- نصف كوب ملح خشن.

- ملعقتان كبيرة عصفر.

- نصف كيلو فلفل حار.

- ربع كيلو فلفل رومي مفروم.

- ملعقتان كبيرة حبة البركة.

طريقة تحضير الليمون المعصفر

- لتحضير الليمون المعصفر اغسلي الليمون جيدًا أولًا.

- اسلقي نصفه جيدًا.

- اتركيه على النار حتى ينضج.

- صفي الليمون وضعيه في كمية ماء كافية.

- لمدة ثلاثة أيام غيري الماء مرتين في اليوم.

- اخلطي العصفر مع الملح والفلفل وحبة البركة.

- ضعي الليمون والفلفل.

- افرمي النصف الآخر من الليمون.

- ضيفي خليط الملح بالعصفر وحبة البركة.

- احكمي غلق البرطمان وضعيه على مائدتك للسفرة.

ليمون معصفر مسلوق

- مقادير الليمون المعصفر

- كيلو ليمون.

- ربع كيلو فلفل حار.

- كوب ملح.

- ماء.

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر

- اغسلي الليمون وقطعيه.

- ضعي الليمون المعصفر في المياه المغلية.

- اتركي الماء لتمام الغليان وارفعي من على النار.

- اخلطي مكونات التخليل في برطمان وبدء تسويته وضعي في الثلاجة لأسبوع من التخليل.

طريقة عمل الليمون المعصفر المسلوق

مكونات الليمون المخلل دون مرارة:

- كيلو ليمون أصفر.

- ملعقتان حبة البركة.

- ملعقتان عصفر.

- ملعقة صغيرة زيت ذره.

- ملعقة صغيرة شطه.

- ماء ساخن.

- فلفل حار.

- سائل تخليل الليمون.

- ورق لورا.

- ثلاثة فص ثوم.

- كوبان ونصف عصير ليمون.

- نصف كوب ملح خشن.

- نصف كوب زيت ذرة.

طريقة عمل الليمون المخلل في المنزل

- اغسلي الليمون في وعاء عميق وكبير.

- شقي حبات الليمون بسكين رفيع.

- ضعي الليمون المشقوق في الماء المغلي على النار.

- غطي الوعاء لمدة دقيقتين وصفى جيدًا.

- ضعي الليمون في الماء المثلج حتى تخرج منه المرارة لمدة ثلاثة دقائق.

- جهزي وعاء وضعي فيه العصفر والشطة وحبة البركة.

- ضعي ملعقة الزيت في نفس الوعاء الذي به الخلطة

- رصي حبات الليمون المحشية بالعصفر داخل برطمان زجاجي.

- ضعي بين حبات الليمون قرون الفلفل الحار داخل البرطمان، ثم اتركيه حتى التخليل وقدميه لأسرتك.