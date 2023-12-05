يخلصك من 20 كيلوجرامًا.. هل رجيم الوجبة الواحدة آمن؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

التخلص من الوزن الزائد يعتبر الشغل الشاغل لدى الكثير من الناس خاصًة في الشتاء مع تناول وجبات كثيرة وشعور بعدم الشبع، لذا بدأ البعض في اللجوء إلى نظام الوجبة الوحدة التي يمكن أن تخلصهم من 20 كيلو جرام في وقت قصير، ويسير هذا النظام على مايرام لفترة معينة حتى يضطر صاحبة إلى التوقف عنه فجأة.

ماهو نظام رجيم الوجبة الواحدة؟

بحسب موقع «هيلث لاين» يعتبر نظام رجيم الوجبة الواحدة من الأنظمة الغذائية الفعالة في إنقاص الوزن، إذ يمكن أن يساعد في إنقاص ما يصل إلى 20 كيلوجرامًا في40 يومًا، ويرجع ذلك إلى التالي:

-الانخفاض الشديد في تناول السعرات الحرارية، ففي الوجبة الواحدة تكون السعرات الحرارية أقل بكثير من السعرات الحرارية التي يحتاجها يوميًا، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

-زيادة معدل الأيض بسرعة كبيرة، حيث يؤدي الصيام إلى زيادة معدل الأيض، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- يساعد الصيام المتقطع في نظام الوجبة الواحدة على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يحسن نظام الوجبة الواحدة صحة القلب، إذ يعمل على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يساعد على تحسين صحة القلب.

خطورة نظام الوجبة الواحدة

يتسبب نظام الوجبة الواحدة في الشعور بالتعب والإرهاق، وحدوث مشاكل في الهضم، بجانب نقص العناصر الغذائية المهمة، إذا لم يتناولوا نظامًا غذائيًا صحيًا أثناء الوجبة الواحدة.

ومن خلال تصريح خاص لـ«هن» علق أخصائي التغذية، الدكتورة على نظام الوجبة الواحدة قائلًا:« إن هذا النظام له أضرار كثيرة على الصحة أكثر من فوائده لأن في النظام الصحي المعتمد نلجأ إلى تصغير الوجبات ونأكل عدد وجبات كتير، لكن في نظام الوجبة الوحدة يقف الشخص مرة وحدة لشعوره بالتعب وده بيعمل خلل في الحرق، أما فوائده يؤدي إلى نقص في الوزن بشكل سريع، ولا ننصح به ويؤدي إلى هبوط في السكر والضغط».