بطاطا معسلة بدون فرن.. ضيفي هذا المكون واستمتعي بأحلى طعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطا من الأكلات الشتوية المٌفضلة للأطفال والكبار، وتهتم ربات البيوت بمعرفة طرق جديدة لإعدادها دون سلق أو شوي في وقت سريع، وتجهيزها بدون مجهود، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، بخطوات سريعة للاستمتاع بأحلى طعم، وهي من الاختراعات الجديدة لطرق طهي البطاطا.

طريقة عمل البطاطا بدون فرن

نقدمها لكم بحسب موقع «cooking» البريطاني، المختص في شؤون الطهي:

المقادير

- بطاطا كبيرة.

- أربعة ملاعق زيت زيتون.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل.

- ملح وبابريكا وثوم بودر، وإذا أردتِ أن تكون حلوى استبدلي هذه المكونات بالسكر.

طريقة تحضير بطاطا بدون فرن

- نظفي البطاطا جيدًا وقشريها.

- قطعي البطاطا إلى شرائح رفيعة.

- سلطي عليها المياه الساخنة.

- اخلطي زيت الزيتون والتوابل في طبق.

- ضعي شرائح البطاطا وقلبي جيدًا.

إزاي أشوي البطاطا من غير فرن

- ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.

- قطعي البطاطا الحلوة إلى شرائح.

- اخلطي شرائح البطاطس الحلوة مع زيت الزيتون.

- ضيفي التوابل أو السكر.

- رتبي الشرائح على صينية خبز دون أن تتداخل مع البطاطس ورشيها بالمياه الساخنة.

- دعي الشرائح تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

نلاحظ أن زيت الزيتون والتوابل ومقدار من المياه الساخنة هي ما تجعلها معسلة دون فرن، وهذه المكونات للاستمتاع بأحلى طعم.

طريقة عمل البطاطا في المنزل

على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

- كيلو بطاطا.

- مياه.

- سكر.

- مكسرات.

- شوكولاتة.

طريقة تحضير البطاطا

- اغسلي حبات البطاطا بالماء والفرشاة.

- ضعي البطاطا في إناء على النار.

- اغمري البطاطا بالماء وغطيه.

- اتركي البطاطا حتى تنضج.

- ضيفي السكر والمكسرات والشوكولاتة حسب الرغبة.

كم كمية البطاطا في اليوم

عبر محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن البطاطا من المأكولات الصحية والمفيدة خلال فصل الشتاء، لكن يجب تناولها بمقدار بطاطتين إلى ثلاثة، إذ أنها تساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية للجسم، لكنها بها مقدار من السكريات، لذا لتكون مفيدة لجميع الفئات يجب تناولها بالقدر المسموح السابق.

فوائد البطاطا

وأضافت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، بعض الفوائد التالية:

- البطاطا لها دور في تقوية المناعة، كونها تحتوي على مضاد الأكسدة.

- تحتوي البطاطا على سعرات حرارية قليلة، مما يجعلها مفيدة لأصحاب الدايت.

- تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على تقوية النظر.

- تحتوي البطاطا على فيتامين سي، الذي بدوره يعمل على إمداد الطاقة للجسم.

- تحتوي البطاطا على البوتاسيوم، مما يجعلها مٌفيدة لأصحاب مرضى الضغط.

- البطاطا مفيدة لعملية الهضم، كونها تحتوي على الألياف المفيدة لصحة الإنسان.

- البطاطا من الأكلات الشتوية المميزة، كونها تمد الشخص بالدفء والطاقة.

- تعمل البطاطا على تنشيط قوة الذاكرة.

- تقي البطاطا من ظهور الالتهابات في الجسم، إذ تعمل على التئام الجروح.

- تعمل البطاطا على إبطاء عملية الشيخوخة، كونها مفيدة للبشرة والحماية من التجاعيد.