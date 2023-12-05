الامارات | مجموعة من التجارب المميزة للمسافرين من دول مجلس التعاون احتفالاً بموسم الأعياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 ديسمبر 2023

أعلن ريتز كارلتون المالديف، جزر فاري، عن مجموعة من العروض والتجارب التي يقدمها لضيوفه بمناسبة موسم الأعياد. وتسلط الأضواء على الاجواء الاحتفالية التي يقدمها المنتجع على جمال الشمس من خلال مجموعة من التجارب المبهجة. ويقدم المنتجع الذي يقع على جزر فاري بالمحيط الهندي لضيوفه من دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم الأعياد، مجموعة من التجارب المتنوعة، بدءاً من تجارب تناول الاطعمة الشهية وعلاجات السبا المتميزة إلى عروض غروب الشمس الساحرة.

يبدأ برنامج العروض يوم 22 ديسمبر بأمسية متألقة من الضوء، حيث تتحول ردهة Eau Bar الموجودة في المنتجع إلى وجهة الأحلام في هذا الموسم، وتستمر الاحتفالات حتى 9 يناير 2024.

ويوفر المنتجع لعشاق المأكولات تشكيلة مميزة من تجارب تناول الطعام والتي تقدمها مجموعة من المواهب الاستثنائية في المنتجع، بدءاً من حفل الاستقبال مع غروب الشمس ليلة عيد الميلاد، والذي يأتي تمهيداً لأمسية رائعة في La Locanda.

في سلسلة رائعة من تجارب تناول الطعام تشمل ولائم اللوبستر تحت أضواء النجوم وفعاليات تناول الأطعمة الشهية في مطعم Arabesque الشهير. وتشمل التجارب حصول الضيوف على دروس عمل وتجهيز الطعام بما في ذلك مختبرات الشوكولاتة وفقرة عمل خبز الزنجبيل وغيرها الكثير.

وتضم البرامج الاحتفالية مجموعة واسعة من الأنشطة للضيوف الذين يتطلعون إلى التعلم والتحرك والاستكشاف. ومن خلال برنامج سفراء جان ميشيل كوستو للبيئة، يمكن للضيوف التوجه بصحبة علماء الطبيعة البحرية المقيمين لاستكشاف البيئة البحرية، ويشمل ذلك تجارب "مدن تحت سطح البحر" و"الغطس مع السلاحف". ويمكن للضيوف أيضاً القيام برحلة بحرية فاخرة عند الغروب للاستمتاع بالإطلالات الخلابة، أو عند الفجر في أوقات صيد الأسماك على متن قارب Dhoni المالديفي التقليدي.

ويوفر السبا ذو التصميم الرائع والذي يقع فوق البحيرة الشاطئية المتلألئة في تجربة رائعة للضيوف مع منتجات Bamford. وبالإضافة إلى قائمة العلاجات الشاملة، يمكن للضيوف المشاركة في ورشة عمل لإتقان أسلوب التدليك الذاتي "gua sha"، كما يمكنهم ممارسة اليوغا مع شروق الشمس عند شجرة بانيان العملاقة التي يبلغ طولها 98 قدماً، إلى جانب جلسات اليوغا الهوائية المميزة.

مع ورشة سانتا للترفيه عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة في نادي ريتز كيدز الأول من نوعه على ساحل المحيط الهندي. سيستمتع الصغار بالمساحات الداخلية والخارجية والتي تشمل الملاعب وحجرات القيلولة بالإضافة إلى منطقة لألعاب الفيديو والأفلام ومسبح يحتوي على ألعاب مائية. وتشمل ورش العمل اليومية تزيين منزل مع فعاليات عيد الميلاد والمعلومات الرائعة التي يقدمها برنامج سفراء جان ميشيل كوستو للبيئة للأطفال. كما يمكن للمراهقين الاستمتاع بمعسكرات كرة الماء الشاطئية والتنس وكرة القدم.

وتستمر العروض المبهرة والفعاليات الرئيسية طوال موسم الأعياد لتحول حوض السباحة الشهير في ردهة Eau Bar والذي يتخذ شكلاً كروياً، إلى مسرح مائي يستضيف عرضاً موسيقياً يقدمه أربعة عازفين بالآلات الوترية مع عرض راقص على ضوء الشموع ليلة عيد الميلاد، في ما يفتتح العرض الفني الخيالي في ‘Twilight Gateways’يوم 29 ديسمبر، سلسلة من الأعمال الساحرة المصحوبة بالموسيقى التصويرية عند غروب الشمس. وينقل المسرح في ليلة أخرى الضيوف إلى كونشيرتو سيريالي على ضوء القمر. ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، كما يقدم لضيوفه حفل عشاء ليلة رأس السنة الجديدة الذي يشمل مجموعة متميزة من تجارب تناول الطعام والترفيه، ويشمل الحفل أمسية مكونة من ثلاثة فصول يقدمها فنانون استعراضيون بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة التي تستمر حتى فجر أول أيام عام 2024.

