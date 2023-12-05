كيف تؤثر الشبورة على صحة أطفالك؟.. اعرفي طرق الوقاية بعد تحذيرات الأرصاد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخشى الأمهات على أولادها، بسبب انخفاض درجات الحرارة، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم حتى الأحد المقبل، تشهد حالة الطقس أجواء متقلبة، ومزيد من الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، لذا تفاصيل ظاهرة الضباب الصباحي والشبورة المائية، وتأثيرها على صحة الأطفال وكيفية الوقاية منها.

ظاهرة الشبورة

حجبت الشبورة المائية الكثيفة صباح اليوم، الرؤية في كثير من الأنحاء، خاصة على الطرقات وفي الأماكن المفتوحة في الوجه البحري، في حين حذرت الأرصاد من تساقط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، إلى أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، وتمتد على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.

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تأثير الشبورة على صحة الأطفال

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، إن الشبورة تؤثر على الجهاز المناعي للطفل، إذ أنها تتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، لافتا إلى أنه أيضا من أكثر الفئات المتضررة الذين يعانون من الحساسية والربو والجيوب الأنفية، وهي أمراض تزيد أعراضها بسبب الشبورة.

وقدم بعض النصائح لتعامل الأمهات مع الطقس المتقلب والشبورة، أبرزها:

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- تناول الوجبات الغنية بالبروتينات.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.

- لزيادة حرارة التمثيل الغذائي والحفاظ على الصحة يجب تناول الفيتامينات.

- الحفاظ على رطوبة الجسم.

- شرب الماء بشكل منتظم.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا.

- تتسبب الشبورة في تهيّج الأغشية المخاطية، لذلك يمكن غسل الأنف بمحلول ملحي.

- استخدام البخاخات لتقليل الإفرازات.

- يجب على مرضى الحساسية والربو مراعاة تطبيق كل التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الفيروسات التنفسية.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي.

- استخدام الكمادات الدافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- الشبورة تكون محملة ببخار المياه، لذلك يجب تنظيف الأنف جيدًا أثناء هبوب الرياح.

- تجنب وصول الأتربة إلى الصدر والجهاز التنفسي السفلي.

مشروبات وأطعمة لتقوية مناعة الأطفال

أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أنه يجب الاهتمام بكمية السوائل التي يشربها الطفل طوال اليوم، لتقوية المناعة.

- الحرص على تناول البرتقال وفيتامين سي.

- تناول الأطفال والأمهات، الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والفيتامينات.

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد في ظل العواصف الترابية.

- في حالات الضرورة الخروج مع تغطية الأنف.

- ضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح.

- مسح الأرض بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات التي تمد الجسم بالمناعة.