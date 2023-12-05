منها الحمى الشديدة.. طبيب يرصد أعراض الحصبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الحصبة من الأمراض المعدية التي تنتقل بسرعة عن طريق الهواء وتسبب إصابة الشخص بالحمى والتهابات الجهاز التنفسي والتهاب الملتحمة والبقع، ووقف انتشارها أمر صعب.

وحدد الدكتور أوليج أباكوموف، أخصائي الطب، أعراض مرض الحصبة، وهي الحمى الشديدة ورهاب الضوء والتهاب الحلق والسعال وظهور بقع بيضاء غير متساوية على الخدين، وفق صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ويقول: "الشخص المصاب يصبح معديا خلال 10-12 يوما ولن ينفع تناول الأدوية، بل فقط التطعيم".

ويعتقد المعارضون للتطعيم أن الإنسان يجب أن يصاب بالحصبة. ولكن هذه الإصابة قد تؤدي إلى وفاة البعض ومضاعفات لدى الآخرين.

ووفقا له، ترتفع في البداية درجة حرارة المصاب حتى إلى 40 درجة وعيونه لا تطيق الضوء ويظهر ألم في الحلق والسعال وبعد يومين تظهر بقع بيضاء غير متساوية على الخدين وبعدها فقط يظهر الطفح الجلدي الذي يزول بعد أربعة أيام تاركا بقعا بنية اللون.

ويحذر أباكوموف من خطورة هذا المرض للأطفال والنساء الحوامل، لأنه يمكن أن يسبب الإجهاض أو ولادة مبكرة أو حتى عيوب خلقية للجنين داخل الرحم.

ويقول: "إذا كان الشخص على اتصال بمريض وليس لديه مناعة، فيجب عليه الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة. ولكن لا يمكن إعطاء اللقاح في حالة وجود مضاعفات مرض سابق أو أمراض خبيثة أو حساسية لمكوناته أو الحمل".