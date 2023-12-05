لن تتوقع ما تفعله الطعمية يوميًا في مستويات الكوليسترول لديك.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الطعمية يوميًا، وتحديدًا خلال وجبة الإفطار، نظرًا لمذاقها اللذيذ، واحتوائها على عناصر غذائية تساعد على الشعور بالشبع، ولكن بالرغم من ذلك يرغب البعض في معرفة تأثيرها على مستويات الكوليسترول في الدم.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير الفلافل على مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي "Pharmeasy"، "Webmd".

تأثير الأطعمة على مستويات الكوليسترول في الدم

تحتوي الطعمية على البقوليات التي تساهم في خفض مستويات البروتين الدهني الكلي، ومن ثم تقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

وكشفت دراسة أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، عند استبدالهم اللحوم الحمراء بـالبقوليات لمدة 3 أيام في الأسبوع انخفضت مستويات الكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار، والدهون الثلاثية.

تأثير الطعمية على ضغط الدم

تحتوي الطعمية على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد مرضى الضغط المرتفع على خفضه، كما وجدت العديد من نتائج الدراسات أنه بعد تناول كوب واحد من البقوليات المكون الأساسي في الفلافل يوميًا لمدة 10 أسابيع، ينخفض ضغط الدم لدى الأشخاص بشكل واضح.

تأثير الطعمية على صحة القلب

تساعد البقوليات على دعم صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الحمص الموجود بالفلافل يقلل من الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفع معًا، ما يعزز صحة القلب.