الامارات | محتال يبرر جرائمه: علي إطعام زوجتين و9 أولاد و6 صديقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الهندية القبض على أجيت موريا، أحد الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، في الهند بتهمة إدارة مخططات وهمية، وتداول أوراق نقدية مزيفة بالعملة الهندية، وخداع الأشخاص بخطط التأمين والعديد من القضايا الأخرى.

وتم توقيف موريا (41 عامًا) يوم الأربعاء الماضي بينما كان يتناول الطعام مع إحدى زوجتيه في أحد الفنادق ويخطط للقيام برحلة إلى الخارج للاحتفال بالعام الجديد، وذلك بعد تقديم بلاغ إلى الشرطة يتهمه باستخدام خدعة توظيف الأموال على مجموعة من الناس.

وقالت الشرطة وفقا لما نقلته صحيفة "The Tribune" أن موريا برر لجوءه للجريمة والنصب بسبب الضغط المادي الناجم عن مسؤوليته إطعام زوجتين وتسعة أطفال وستة صديقات.

ووفقا لتقرير الشرطة "كان موريا تزوج في مومباي من سانجيتا، 40 عامًا، في عام 2000 وأنجب منها سبعة أطفال" إلا أنه " فقد وظيفته بحلول عام 2010 وعاد إلى قريته في جوندا، لكنه لم يجد وظيفة مربحة"، بعد ذلك، انخرط في الجريمة وتم تسجيل أول حالة سرقة وتعدي على ممتلكات الغير في جوندا في عام 2016، وبعد عامين، تواصل مع شخص يدعى سوشيلا، 30 عامًا، واستخدم الطرفان وسائل جديدة للاحتيال. وقال أحد كبار موظفي فرع الجريمة "لقد بدأ في تداول الأوراق النقدية المزيفة إضافة لخطط الاحتيال المالي".

وفي عام 2019 تزوجت المحتال من زوجته الثانية سوشيلا وأنجب منها طفلين، وعاش مع زوجتيه برفاهية بعدما بنا لهما منزلين منفصلين، بينما يعيش هو نفسه في سكن مستأجر.

وبعدما فحص رجال الشرطة سجلات تفاصيل مكالماته وجدوا أن لديه ست عشيقات أيضا كان يأخذهن في رحلات رفاهية طويلة أيضًا. وقالت الشرطة أن حضور أجيت المنسق بعناية على وسائل التواصل الاجتماعي لعب دورًا محوريًا في جذب النساء إليه.