7 معلومات عن ناهد فريد شوقي.. أنتجت مسلسلات خالدة ولم تترك سبحتها حتى الموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سخرت مالها وطاقتها للفن، لتنتج على مدار سنوات سلسلة من المسلسلات التي اجتمعت حولها العائلة المصرية والعربية، لعل أبرزها «حديث الصباح والمساء»، و«لن اعيش في جلباب أبي»، وغيرها من الأعمال الفنية التي تنوعت بين الدراما والسينما، لكن توقفت تلك المسيرة قبل ساعات، برحيل المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة «وحش الشاشة» الراحل فريد شوقي، تاركة الحزن في قولب محبيها، لارتباطهم بها فنيا وإنسانيًا.

7 معلومات عن ناهد فريد شوقي

الرحيل المفاجئ للمنتجة ناهد فريد شوقي، أثار فضول كثير من الجماهير، لمعرفة مزيد من المعلومات عنها، والتي نستعرضها بحسب تصريحات خاصة سابقة، ولقاءات تلفزيونية سابقة لها، ومنشورات سابقة لها ولابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- إحدى بنات الفنان الراحل فريد شوقي من زوجته الفنانة الراخلة هدى سلطان.

- شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب، ولها شقيقات أخريات من والدها.

- ابنتها الفنانة ناهد السباعي، التي كانت ترافقها في كثير من اللقاءات وجمعتهما علاقة قوية، وكانا يدعما بعضهما في كثير من الأحاديث.

- عملت لسنوات طويلة في مجال الإنتاج السينمائي، وبحسب منشور سابق لابنتها ناهد السباعي عبر «إنستجرام»، أنتجت عديد من مسلسلات الأسرة مثل «حديث الصباح والمساء»، «لن أعيش في جلباب أبي» وغيرها من المسلسلات العائلية الشهيرة.

- عانت من المرض في الفترة الأخيرة، بحسب تصريحات خاصة لـ«هن».

- رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 73 عامًا.

- أبنائها ناهد السباعي والمنتج محمد السباعي زوج الفنانة رنا سماحة، والمخرج فريد المرشدي الذي توفي في حادث سير.

لم تفارق سبحتها، إذ لم تخل الصور واللقاءات التليفزيونية والتجمعات العامة، التي ظهرت فيها ناهد فريد شوقي من السبحة التي كانت تلازمها دائمًا، رغم انتشار السبح الإلكترونية السهلة إلا أنها كانت حريصة على سبحتها التقليدية، إذ ظهرت بلونين أحدهما بني والآخر لبني، وهما الوحيدتين معها في كل لقاء، مثل لقائها في برنامج «8 الصبح» على شاشة dmc، منذ 6 سنوات، ولقائها الأخير بصحبة ابنتها ناهد السباعي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وهي تشبه في تلك العادة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي لم تتخل عن سبحتها.