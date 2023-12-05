هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق على الإفطار.. 5 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول البيض المسلوق في وجبة الإفطار يوميًا، ويرغبون في معرفة تأثير ذلك على الصحة.

لذا في التقرير سنتعرف على تأثير البيض المسلوق عند تناوله يوميًا خلال وجبة الإفطار على صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Timesofindia".

فقدان الوزن

البيض عبارة عن مزيج جيد من البروتين والدهون، لذا عند تناوله يوميًا، يساعد على بقائك ممتلئ لفترة طويلة، مما يساعد على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة ومن ثم تفقد الكيلو جرامات غير المرغوب بها في الجسم، وخاصًة عند تناوله في وجبة الإفطار يعمل على دعم عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية.

تقوية المناعة

يعتبر البيض مقوي طبيعي للجسم ويوفر له الطاقة اللازمة نظرًا لأنه يحتوي على فيتامين د وغني بالمعادن والفيتامينات الأخرى التي تدعم صحة جهاز المناعة وتجعله أقوى لمحاربة الفيروسات والعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

يعزز صحة الدماغ

تناول البيض يوميًا في وجبة الإفطار يحسن الصحة المعرفية حيث يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة التي تعزز صحة الدماغ، ومنها فيتامين ب12، ب6، الكولين والفولات، تعمل هذه العناصر الغذائية على تحسين المزاج وتقوية الذاكرة.

يحسن الكوليسترول الجيد

إضافة البيض في نظامك الغذائي يومياً، فإنه يحسن الكولسترول الجيد، وفقًا لما ذكرته العديد من الأبحاث على مدار سنوات عديدة.

صحة البشرة

يحتوي البيض على السيلينيوم الذي يعد جزءًا مهمًا من صحة الجلد، لذا تناول البيض يوميًا يعمل على تغذية البشرة ويحافظ على صحة الجلد.

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